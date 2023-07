Laura Torrisi approda nel gruppo Discovery+ con un nuovo programma di cucina dal titolo ‘Questo non lo so fare‘. L’attrice guiderà alcuni ospiti famosi che proveranno a replicare delle ricette tra errori comuni che si commettono quando si è alle prime armi con pentole e padelle e consigli da dare. Un modo diverso di spiegare i cibi con questo nuovo format, prodotto da Lovit per Warner Bros. Discovery, che approda sul canale Food Network. Vediamo insieme da quando andrà in onda in tv e chi saranno i vip che vi partecipano.

Laura Torrisi approda su Discovery+ con il format di cucina ‘Questo non lo so fare’: quando in tv

Il titolo del programma spiega già di cosa parlerà: “Questo non lo so fare”. Alcuni ospiti famosi proveranno a cucinare guidati da Laura Torrisi che però non sarà sola nella preparazione dei piatti. Accanto a lei ci sarà lo chef-influencer e food creator Federico Fusca. Il format, ideato da Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, è andato in onda su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) mercoledì 28 giugno alle 22.00 e in streaming su discovery+. Ospiti delle sei puntate della durata di un’ora, prodotte da Lovit per Warner Bros. Discovery, saranno personaggi del mondo dello spettacolo che si cimenteranno nella preparazione di un piatto che proprio non gli riesce. Tra gli invitati ci saranno Leonardo Pieraccioni, Gigi d’Alessio, Nek, Sergio Friscia, Margherita Granbassi e Antonio Capitani.

Di cosa parla il programma

Ospite della prima puntata è stato Leonardo Pieraccioni. L’attrice toscana Laura Torrisi lo ha accompagnato in ogni passaggio della preparazione di un piatto: dall’acquisto degli ingredienti al mercato, alle preparazioni per la cottura, fino al momento dell’assaggio. Dalle ricette della tradizione e fino alle sue reinterpretazioni più sorprendenti, il programma è volto alla riscoperta della semplicità in cucina, degli errori che chiunque può commettere.