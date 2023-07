“Ares Gate: La fabbrica delle illusioni” andrà in onda su Discovery+. Il documentario tratta uno dei casi più eclatanti del mondo dello spettacolo con la morte del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e la successiva bancarotta della società di produzione. Vediamo insieme quando andrà in onda in tv e in streaming.

Su Discovery+ arriva “Ares Gate: La fabbrica delle illusioni”: quando in tv

L’Ares era una società di produzione che nel corso degli anni ha prodotto alcune fiction di successo come ‘Il bello delle donne’, ‘L’onore e il rispetto’, ‘Il peccato e la vergogna’, ‘Pupetta’. Sono stati tantissimi gli attori lanciati dalla società, a partire da Gabriel Garko, Manuela Arcuri e Adua Del Vesco. Èd è stata proprio l’attrice a far scoppiare il caso. Una notte, mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni insieme al collega Massimiliano Morra. I due hanno ipotizzato che dietro alla morte di Teodosio Losito ci fosse dell’altro. Ed è proprio questa la trama del documentario e reportage giornalistico “ARES GATE: LA FABBRICA DELLE ILLUSIONI”(Loft Produzioni) che sarà trasmesso in anteprima il 22 luglio 2023 su Discovery+ e da settembre sul Nove. Come scritto in un comunicato della Warner.Bros Discovery, si parlerà del:

“Caso scottante che riguarda la morte del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e la successiva bancarotta della Ares Film e che intreccia vicende giudiziarie a strascichi mediatici”.

In dubbio anche il testamento che avrebbe lasciato Losito a Tarallo. Tantissimi sono gli attori coinvolti nello scandalo che sono stati sentiti come testimoni.

Nove Racconta

Il documentario rientra nel ciclo Nove Racconta, che mostra la realtà da diversi punti di vista, attraverso documentari e reportage giornalistici realizzati da alcune delle realtà produttive più vivaci del panorama italiano. Per vedere Nove, basta andare sul canale 9 del digitale terrestre, SKY canale 145, tivùsat canale 9.