‘30 Coins-Trenta denari’ arriva su Discovery+. La serie drammatica spagnola (titolo originario di ‘Trenta Monedas’) è ideata da Alex de la Iglesia e prodotta da HBO Europe con la partecipazione di HBO Latin-America per Warner tv. Composta da 8 episodi, ha tra i protagonisti alcuni volti noti al pubblico italiano. Vediamo insieme di cosa parla e quando andrà in onda.

Su Discovery+ arriva ’30 Coins’: di cosa parla la serie e quando in onda

’30 Coins’ è stata distribuita sul servizio di streaming HBO España il 29 novembre 2020. Tre anni dopo arriva in Italia: dal 22 giugno andrà in onda in anteprima streaming su Discovery+ e poi in chiaro alle 21.30 su WarnerTv, canale 37, a partire dal 29 giugno 2023. La serie è ispirata alle 30 monete d’argento per le quali Giuda Iscariota tradì Gesù Cristo. Tutto parte da Padre Vergara (interpretato da Eduard Fernández) che è un esorcista di professione, pugile ed ex detenuto. Il prete è stato esiliato e cerca di sfuggire ai suoi demoni mentre vive in un remoto villaggio della Spagna (Pedraza, cittadina di Segovia). La sua routine cambia quando un giorno ritrova una moneta che potrebbe far parte delle trenta con cui Giuda fu pagato per tradire Gesù.

Aiutato dal sindaco Paco (Miguel Ángel Silvestre) e dalla veterinaria Elena (Megan Montaner), i tre finiranno al centro di un complotto globale che coinvolge la stessa Santa Sede. La serie infatti raccoglie diversi generi: horror (ci saranno diversi fenomeni paranormali nel villaggio), drammatico e fantastico.

Il cast della serie

Composta da 8 episodi della durata di circa un’ora, nel cast ci sono Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez e Manolo Solo. La protagonista femminile Elena è Megan Montaner, volto noto del pubblico italiano per aver recitato in diverse serie di successo come ‘Il Segreto’, ‘Senza identità’, ‘La Caccia – Monteperdido’. Eduard Fernández invece era presente in ‘El Niño’ e ‘Tutti lo sanno’, mentre Miguel Ángel Silvestre in ‘Velvet’ e ‘Sense8’.