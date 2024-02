Dopo il trionfo nel 2020 con “Fai rumore”, Diodato torna in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Ti muovi“, una ballad con cui potrebbe puntare nuovamente alla vittoria.

Diodato canta “Ti muovi” a Sanremo 2024: testo della canzone e significato

Diodato torna in gara a Sanremo 2024 con “Ti muovi“. Il cantautore ha scelto un ballad fortemente emotiva per il suo ritorno alla kermesse canora italiana che l’ha visto trionfare nel 2020 con “Fai rumore”, diventata poi la colonna sonora dei mesi della pandemia. Quest’anno Antonio Diodato si presenta con “Ti muovi”, un brano di speranza che lo stesso artista ha raccontato così «racconta il sentimento della sorpresa e del tormento di vedere compromesso un equilibrio, ma anche l’abbandono e il sottile piacere che crea una situazione di cambiamento. Ha una luce che viene fuori man mano, che esplode a un certo punto. Questo brano è cresciuto nella solitudine del mio studio, ma l’ho immaginato subito accompagnato da una grande orchestra».

Il significato di “Ti muovi”

“Ti muovi” di Diodato si preannuncia un brano fortemente emotivo. Un’esplosione di luci così come ha raccontato proprio il cantautore: «credo che questa canzone racconti tanto di quello che sono io in questo momento, è anche un riassunto di una certa evoluzione di stile musicale che sto affrontando in questi ultimi anni, ricchi di tour e di concerti».

Un brano che ha descritto come «un viaggio alla ricerca della melodia perduta».

Diodato, il testo di “Ti muovi”

di A. Diodato

Cosa ci fai qui

Non vorrai mica deludermi

Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme

Per tenerci lontani

E già mi parli così

Ma a cosa serve ora insistere

Me lo ricordo bene

Il nostro tempo insieme

Me lo ricordo

Ma anche se sai che è inutile

Anche se sai che è inutile

Tu ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Davvero è questo quel che vuoi

Un sorso di veleno e poi

Un altro gioco di parole

Un’altra dose di dolore

Ma ormai sei già nella tempesta

Non puoi pensare a ciò che resta

E vuoi toccare il fondo, andare a fondo, fino in fondo

E ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Che se poi mi trovi, tu ancora mi trovi

Forse un’ultima parte di me crede davvero che sia possibile

Se ancora ci sei,

Se in mezzo a tutto il resto ancora ci sei

Forse esiste una parte di me che spera ancora che sia possibile