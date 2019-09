Tutto pronto per il ritorno di Giovanni Floris alla guida della nuova stagione di “Dimartedì 2019 2020”, l’appuntamento settimanale di LA7 dedicato alla politica e all’attualità. Ecco la data di partenza e le prime anticipazioni.

DiMartedì, nuova edizione su LA7

Al via da martedì 10 settembre 2019 alle ore 21.15 la nuovissima edizione di “diMartedì“, il seguitissimo programma di attualità e politico condotto con grandissimo successo da Giovanni Floris su La7.

Come sempre al centro del programma i temi più caldi ed importanti del Paese con un occhio puntato su tutte le novità della settimana. In particolare l’inizio della nuova edizione, la sesta per la precisione, sarà interamente dedicato alla crisi di governo e al nuovo governo nato dall’alleanza tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico e ‘capitanato’ da Giuseppe Conto definito da Floris:

“è una figura tipica del centrosinistra di governo. Un professore universitario, dotato di senso istituzionale. Forse è più simile ai 5 Stelle del futuro che a quelli del passato. Molto simile a un Pd”.

L’alleanza M5S – PD verrà analizzata e discussa cercando di capire le prospettive del nuovo governo e quelle che sono le strategie della maggioranza composta da M5S-Pd. Spazio anche all’opposizione rappresentata dalla Lega di Matteo Salvini, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

diMartedì puntate: ci saranno Nando Pagnoncelli e Gene Gnocchi

Non solo, durante le varie puntate di “diMartedì 2019 2020” spazio anche a temi di cultura, costume e società con la presenza di ospiti e personaggi illustri. Giovanni Floris non sarà solo in questa nuova avventura televisiva; con lui, infatti, ci saranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira di Gene Gnocchi.

Ma non finisce qui, visto che per la puntata del debutto ci sarà anche una bella sorpresa con la presenza di Fabrizio Bosso, trombettista e jazzista, che suonerà la sigla del programma “Sixteen tons”.