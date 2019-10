Diletta Leotta si racconta in un libro? La conduttrice e giornalista sportiva avrebbe in cantiere un libro/verità proprio come è successo recentemente per Giulia De Lellis che ha raccontato la sua storia con Andrea Damante nel libro “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza!). Ecco l’indiscrezione.

Diletta Leotta, libro in uscita per la giornalista di DAZN

A lanciare l’indiscrezione di Diletta Leotta in uscita con un libro è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini dove si legge: “dopo aver ricominciato una vita da quasi single, Diletta ha scelto di raccontarsi in un libro sfidando la regina delle classifiche di vendita Giulia De Lellis“.

Un paragone, quello tra la Leotta e la De Lellis, che già in passato ha occupato i settimanali di gossip per via di un like che Andrea Iannone ha lasciato alla bellissima giornalista sportiva prima di iniziare la sua storia con la ex di Andre Damante. Un like non gradito dalla De Lellis a detta di molti, ma che è solo uno dei milioni di likes che quotidianamente la conturbante Diletta riceve sui social.

Diletta Leotta è da record su Instagram: seguita da 5 milioni di persone!

Su Instagram, infatti, Diletta Leotta ha infranto il tetto di 5,2 milioni di follower e in questi giorni ha registrato un nuovo record: 5 milioni di likes per un suo scatto. Un successo senza precedenti per la bellissima giornalista tra le più invidiate del piccolo schermo e dalle colleghe “mezzobusto”.

Del resto qualsiasi cosa faccia fa discutere; come quando durante il match Juve-Bologna all’Allianz Stadium di Torino ha catalizzato l’attenzione per il suo outfit: un abitino blu aderente. Fin qui nulla di strano se non fosse che i tifosi hanno notato l’assenza del reggiseno!

Invidie a parte, Diletta in passato è stata anche vittima di un hacker che le ha rubato alcune foto intime e private. Un momento terribile della sua vita che la giornalista ha superato anche grazie all’appoggio del padre come ha raccontato a Silvia Toffanin a verissimo: ”

“Lui mi ha dato la forza più bella per reagire, è stato il mio riferimento, mi ha dato calma, serenità e la lucidità per affrontare questa situazione. La cosa più importante è stata tornare subito alla normalità e fare con sicurezza il mio lavoro“.