Diletta Leotta non lascia DAZN e nemmeno Can Yaman. Cosa succede? Cosa bolle in pentola. Pare proprio che per la bellissima telecronista sportiva sarà una estate alquanto bollente fra gossip e news sul suo futuro lavorativo. Oltre al toto-nomi per il calciomercato si è aperto anche il toto-nomi per il mercato dello spettacolo. Le notizie si rincorrono insieme ai gossip, ma pare proprio che a fine Agosto rivedremo la bellissima Diletta a bordo campo a commentare la Serie A.

Diletta Leotta non lascia DAZN: i gossip sul futuro lavorativo

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato del futuro lavorativo di Diletta Leotta. Molti hanno scritto che la bellissima telecronista fosse pronta a volare su altre spiagge, a lasciare, cioè, DAZN per altri progetti, ben più importanti, a livello professionale.

C’è anche chi si è lanciato nel dire che la Leotta avrebbe potuto lasciare, per un po’, la televisione e la sua professione per progettare il matrimonio con l’attore Can Yaman, seguirlo sul set e iniziare a mettere su famiglia.

Cosa c’è di vero in tutte queste notizie che si sono rincorse negli ultimi giorni? A quanto pare nulla. Si trattava solo di congetture. Eppure … .

La notizia pare essere partita dalla piattaforma Twitch grazie alla voce del giornalista Sandro Sabatini che ha annunciato, con tutti i dovuti condizionali del caso: “Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV”. Poco dopo su Twitter altri hanno iniziato a parlare della possibilità sempre più probabile di un mancato rinnovo del contratto da 400 mila euro a stagione fra la Leotta e DAZN.

Si è a lungo parlato anche della possibile sostituta di Diletta Leotta a DAZN. Il primo nome fatto? Quello della bravissima Giorgia Rossi che, secondo i più, sarebbe stata pronta a lasciare Mediaset per approdare sulla piattaforma che avrà in esclusiva i diritti della Serie A per la prossima stagione.

A spegnere le voci che circolavano sui social ci ha pensato però DAZN. Come? Postando una foto di Diletta Leotta sorridente a bordo campo.

Poco dopo è giunta la conferma anche da parte della diretta interessata.

Diletta Leotta e Can Yaman: il gossip di una estate davvero bollente

Futuro confermato per Diletta Leotta su DAZN. E’ possibile però che la bellissima telecronista lavorerà con Giorgia Rossi. Non sono giunte, infatti, smentite in merito alle news che vedono il volto Mediaset passare a DAZN per un nuovo ed importante impegno professionale.

Spente, dunque, le voci sulla vita professionale, si torna a parlare della vita privata di Diletta Leotta. Il suo legame con Can Yaman sta facendo nascere molte critiche da parte di diversi detrattori. Le voci nate nelle ultimi mesi non accennano a placarsi così come le polemiche di chi pensa che la storia d’amore con l’affascinante attore turco sia stata costruita a tavolino solo per incrementare fama, popolarità e conto in banca ad entrambi.

Cosa accadrà a Diletta Leotta e Can Yaman? I detrattori dovranno ricredersi sul loro amore? Arriverà la tanto attesa proposta di matrimonio? Le scommesse sono aperte, in attesa di un prossimo post sui social di loro due insieme in barca in mezzo al mare o in spiaggia.