Diletta Leotta a Verissimo ha parlato delle polemiche per la sua festa di compleanno e le donne lampadario, ma anche e soprattutto della storia d’amore con Can Yaman. La Leotta ha detto: “Con Can è stata una favola, ora pero non è un momento facile“. Cosa è accaduto fra lei e l’attore turco? Come mai si è giunti alla rottura? Ecco cosa ha detto la bellissima e bravissima conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin durante la puntata in onda sabato 25 settembre 2021 su Canale 5.

Diletta Leotta a Verissimo: tutto finito con Can Yaman

Diletta Leotta a Verissimo, in merito alla storia d’amore con Can Yaman, l’attore turco di molte soap di grande successo ha detto: “Con Can Yaman è stato un sogno bellissimo, una favola, un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi che si sono innamorati. Siamo entrambi passionali. E’ stato tutto veloce e molto bello”.

La Leotta si è poi scagliata contro i detrattori e chi diceva che fosse tutto organizzato a tavolino dal suo staff e da quello dell’attore. “La cosa che mi è dispiaciuta di più e che qualcuno diceva che fosse una storia finta. Chi pensa questo non sa cosa sia l’amore. L’amore ti capita. Non è che puoi decidere quando ti innamori“.

Alla domanda di Silvia Toffanin se sia o meno ancora innamorata la Leotta ha risposto dicendo: “Io penso di essere innamorata e quando sei innamorata perdi lucidità, perdi sicurezza, perdi il controllo e a volte perdi anche l’amore“. Cosa è successo dunque? La storia è finita? “Non è un momento facile. In futuro non so cosa succederà. Visto che l’amore è imprevedibile e anche l’amore è imprevedibile, non si può pianificare“.

Pare ci possa essere uno spiraglio ancora aperto. La conduttrice ha detto: “Mi auguro che si possa ricominciare e che si possa anche trovare un equilibrio nella quotidianità, anche un equilibrio con me stessa per poi riuscire a dare un equilibrio anche alle persone a cui vuoi bene. Penso che questo momento qui sia un momento giusto di riflessione che può fare bene a me e anche a Can“.

Diletta Leotta e Can Yaman: profumo di matrimonio prima della rottura

Sempre contro chi diceva che la loro storia fosse finta e chi non credeva che fosse giunta anche una proposta di nozze, Diletta ha svelato a tutti che: “Il matrimonio era verissimo, c’è stata anche la proposta dopo un mese che ci conoscevamo“.

Forse era però oggettivamente troppo presto. Bruciare i tempi non ha portato bene alla coppia che è poi scoppiata.

I detrattori di Diletta Leotta: le parole di Alessandro Rosica su Instagram

Nei mesi scorsi, su Instagram, Alessandro Rosica ha smontato quello che era diventato lo Yaman Gate. A lungo l’esperto di gossip si è dedicato a questa storia per sottolineare a chiunque lo seguisse come le cose non stavano così come venivano raccontate, svelando dettagli e piani.

Rosica ha messo in risalto diverse cose che non tornavano come le continue foto scattate da veri e propri professionisti che continuavano a seguire la coppia ovunque andasse. Oltre a questo Rosica ha anche annunciato a tutti, prima di chiunque altro, che i due si erano lasciati verso fine luglio. Can si trovava da solo a Roma, dopo la vacanza in Turchia, mentre Diletta, dopo essere stata in Sardegna con le amiche, era volata a Milano.

