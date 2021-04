Un thriller noir, a tratti claustrofobico, in cui nessuno è come sembra. Scritto e diretto da Daniele Falleri, il film “Dietro la notte”, disponibile a partire dal 28 aprile su SKY Cinema, conta sulle interpretazioni di Stefania Rocca, Elisa Visari, Roberta Giarrusso e Fortunato Cerlino. L’intera storia si sviluppa dal tramonto all’alba, momenti in cui Marta Colombi deve partire per Dubai trasportando con sé un ingente carico di diamanti. Sembra una donna risolta ma in realtà deve fare i conti con un passato che riaffiora. Innamorata di Bruno, Marta incontra l’ostilità della figlia Elena che la incolpa della separazione dal padre cercando di far saltare la nuova relazione. Lo stesso farà Giulia, sorella trasgressiva di Marta. In una notte, una tranquilla serata tra innamorati si trasformerà in un vero e proprio incubo.

Dietro la notte: le interviste ai protagonisti del Film

Noi di SuperGuida Tv abbiamo realizzato delle videointerviste con i protagonisti e con il regista del film. Stefania Rocca ha dichiarato di essersi innamorata del suo personaggio dopo aver letto il copione: “Marta è una donna piena di sfaccettature che si porta con sé un carico di sofferenze. Sono contenta perché questo personaggio mi ha dato la possibilità di divertirmi nei momenti di azione e anche in quelli di panico girati nella cabina. E’ un film importante perché racconta un universo al femminile lontano dai soliti stereotipi”.

Proprio le donne sono stata la fonte di ispirazione per il regista Daniele Falleri che ci ha raccontato la genesi del film. Per l’attrice Roberta Giarrusso è stata una sfida interpretare Giulia, un ruolo che l’ha costretta a mettere da parte la sua femminilità: “In vent’anni di carriera è l’unico personaggio che si discosta molto da quelli che ho finora interpretato. Mi sono divertita perché ho dato sfogo ai miei sentimenti e alle sensazioni di ribellione. Era qualcosa che prima d’ora non avevo mai fatto. Giulia mi ha permesso di slacciarmi dagli stereotipi e dall’immagine che mi hanno sempre affibbiato. Ho fatto anche un percorso introspettivo perché come il mio personaggio ho in comune il fatto di non essere riuscita a ricucire i legami familiari. Ho attinto dal mio vissuto, dal mio passato”.

Alla giovane Elisa Visari, che interpreta Elena, la figlia di Stefania Rocca, abbiamo chiesto se la ribellione sia stata una cifra della sua adolescenza: “Nel film, il rapporto tra madre è figlia è caratterizzato da scontri anche se ci saranno delle occasioni che le porteranno a conoscersi meglio. Il personaggio che interpreto è abbastanza lontano da me. Con i miei genitori ho un bellissimo rapporto anche se un periodo di ribellione l’ho attraversato anche io durante l’adolescenza”.

Fortunato Cerlino veste i panni di Bruno, un prestigiatore per professione, che sfrutterà questo suo talento anche nella vita privata. Nella nostra videointervista ha dichiarato di non giudicare mai i personaggi che interpreta ma di preferire vestire i panni di un avvocato che prende le loro difese. Ci ha anche rivelato di essere riuscito a prendere per la gola sua moglie: “Ho sfruttato il mio talento in cucina per conquistare mia moglie”.

“Dietro la notte” è un film ricco di suspance e di continui e imprevedibili colpi di scena in cui la vendetta si maschera da giustizia.

Dietro la notte, video interviste