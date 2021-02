Dietro i suoi occhi su Netflix: trama e cast della miniserie

Creato da Steve Lightfoot, Dietro i suoi occhi è una miniserie britannica tratta dall’omonimo romanzo del 2017 della prolifica scrittrice Sarah Pinborough, che è anche produttrice esecutiva. L’autrice è famosa per aver realizzato romanzi young adult e per adulti, soprattutto di genere thriller, giallo e fantasy. La storia ruota intorno a una donna trascinata nell’orbita di un matrimonio perfetto. Quello che inizialmente sembra il classico triangolo amoroso, finisce poi per diventare qualcosa di torbito e complesso. La coppia con cui la protagonista, Louise, ha a che fare, nasconde una multitudine di segreti che finiranno per travolgerla. Composta da sei episodi, la miniserie è disponibile su Netflix 17 febbraio 2021.

Dietro i suoi occhi: la trama della miniserie

La trama segue la storia di Louise, una madre single e annoiata che fa la segretaria, il cui mondo viene sconvolto quando intreccia una relazione extraconiugale con un uomo, che scoprirà solamente in un secondo momento essere il suo nuovo capo David, uno stimato psichiatra. Le cose prendono una piega ancora più strana quando fa amicizia con sua moglie Adele, stringendo con lei un improbabile legame. Ben presto, Louise scopre di essere rimasta intrappolata in un triangolo amoroso non convenzionale che prende una strana e oscura piega psicologica. Il matrimonio apparentemente perfetto di David e Adele nasconde mille segreti che Louise inizia a mettere in discussione. Tra attimi di suspense e rivelazioni contorte, la donna viene catturata in una pericolosa rete di segreti dove niente e nessuno è quello che sembrano.

Dietro i suoi occhi su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast principale della miniserie Netflix troviamo Simona Brown nei panni di Louise, madre single con un figlio a carico. Annoiata della sua solita vita, inizia una relazione extraconiugale con il suo capo David; Eve Hewson nel ruolo di Adele, la bellissima ma enigmatica moglie di David; Tom Bateman è David, famoso psichiatra che lavora nello stesso studio di Louise; e Robert Aramayo ricopre il ruolo di Rob, migliore amico di Adele con una storia difficile alle spalle.