Intervistata a Live – Non è la D’Urso, la signora Chiara, seguace della cosiddetta “Dieta Panzironi” sostiene che “la gamba si è allungata di tre centimetri“. In studio, però, non mancano pareri medici in merito, le reazioni degli altri opinionisti tv e i commenti dello stesso Adriano Panzironi in persona. Ecco il video Mediaset con la testimonianza della donna, andata in onda nella puntata di domenica 29 settembre 2019.