Dopo i primi due episodi che hanno registrato ascolti positivi, Diavoli, la nuova serie tv prodotta da Sky e da Lux Vide e diretta dai registi Jan Michelini e Nick Hurran, prosegue la programmazione sul piccolo schermo. La seconda delle cinque puntate della fiction, infatti, andrà in onda venerdì prossimo, 24 aprile 2020, in prima serata su Sky Atlantic. Ma cosa succederà nei due nuovi appuntamenti con la fortunata serie?

Diavoli, trama della seconda puntata su Sky Atlantic

In onda a partire dalle ore 21.15 di venerdì 24 aprile, anche la seconda puntata di Diavoli non rinuncerà alla figura centrale del trader di successo Massimo Ruggero, personaggio chiave della serie di Sky interpretato dall’attore italiano Alessandro Borghi.

Nell’episodio 3: Ruggero (Borghi) chiederà aiuto all’hacker argentina Sofia Flores (l’attrice Laia Costa), con l’obiettivo di scoprire tutta verità sull’affare tra Dominic Morgan (Dempsey) e Gheddafi.

Nell’episodio 4: il gruppo di lavoro di Massimo non si fiderà più di lui e, speculando sulla crisi irlandese, cadrà nella ragnatela di Dominic; intanto, la detective Vicky Bale (Lorna Brown) porterà alla luce un nuovo dossier segreto.

Sono queste le anticipazioni sulla trama del nuovo appuntamento con la serie, che ha debuttato sul canale di cinema di Sky lo scorso venerdì 17 aprile 2020, quando abbiamo assistito anche alle morti inaspettate del banchiere Ed e di Carrie, la moglie di Ruggero.

Diavoli, come vedere la serie tv in streaming e su Sky

Come fare, allora, per vedere Diavoli in streaming e su Sky? Le possibilità sono sostanzialmente quattro, sia nel caso si disponga di un abbonamento alla pay tv, sia in quello in cui si voglia guardare anche un solo episodio per curiosità: