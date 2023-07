Al Giffoni Film Festival 2023 arriva l’energia disarmante e la solarità di Diana Del Bufalo, artista poliedrica capace di essere perfetta al cinema, in tv e a teatro. Affascinata dalla terra campana, dall’accoglienza e dall’inclusività della città di Napoli, la Del Bufalo viene accolta con entusiasmo dai giovani giurati di Giffoni 53. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di intervistare Diana Del Bufalo, con lei abbiamo parlato dei suoi esordi al talent Amici di Maria De Filippi e dei suoi prossimi progetti che la vedranno protagonista a teatro con lo spettacolo Cabaret e su Amazon Prime Video con un film in uscita nel 2024.

Diana Del Bufalo, intervista esclusiva

Diana Del Bufalo, artista poliedrica tanto da stare bene al cinema in tv a teatro: ti ci riconosci nell’essere poliedrica e come ci riesci?

“Certo che mi riconosco nel termine poliedrica, perché amo fare tutte queste cose, poi se ci riesco o no spetta al pubblico deciderlo. Amo fare queste cose perché sono nata nella musica, mia madre è una cantante lirica, e poi amo il mondo dello spettacolo in generale, sono cresciuta veramente con un ambiente di spettacolo intorno”

La tua carriera è iniziata ad amici, che ricordi hai e che aneddoto ci puoi raccontare vissuto con Maria De Filippi?

“Amici è stata un’esperienza stupenda, mi ricordo quando cantavo nel grande teatro del serale e cantavo con gli Cuffie in-Ear, Monitor, e sentivo tutta l’orchestra ed era bellissimo. Per me era la mia prima esperienza, a livello di canto, di televisione, di tutto. È stata un’emozione unica che non scorderò mai”.

Un ruolo che ti piacerebbe interpretare e un programma tv che ti piacerebbe condurre o prendere parte?

“Mi piacerebbe tantissimo fare un ruolo d’azione, non rho mai fatto perché sono un po’ una “patatona”, non mi muovo molto bene, non sono molto agile. Un film d’azione mi piacerebbe. Come programmi mi piacerebbe andare in uno di questi programmi stranieri tipo quello di Fallon”.

Come conduttrice invece? Cosa ti piacerebbe condurre?

“Forse un programma nuovo, non ci sono programmi che mi piacerebbe condurre, devo dire che la conduzione è molto difficile, non mi riesce tanto bene, ci ho provato, non mi piace tanto condurre perché perché è veramente tosta”.

Progetti futuri? A costa stai lavorando?

“Il 10 ottobre uscirà Cabaret, gireremo in tournée per sette mesi in tutta Italia, e poi un film su Amazon Prime Video che uscirà nell’inverno del 2024”.

Hai postato una foto sui social per presentare il tuo fidanzato: chiariamo come si chiama perché c’è chi riporta Francesco e chi Patrizio?

“Patrizio è il suo vero nome, non so perché lo hanno chiamato Francesco. Ed è stupendo”.

Come ti vedi tra dieci anni?

“Beh sicuramente con Patrizio, spero. Mi immagino felice e appagata dalla vita. Viaggiatrice, mi piacerebbe tanto viaggiare per il mondo”.

Video intervista a Diana del Bufalo