Diana Del Bufalo è senza ombra di dubbio una delle artiste più camaleontiche e preparate che ci sono nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Protagonista della serata d’esordio del BCT, il Festival del cinema e della televisione di Benevento, l’attrice ha portato in scena lo spettacolo ‘I Sogni son Desideri’, omaggio al centenario di Walt Disney che si avvale della regia di Antonia Frascadore, direttore artistico del festival.

La Del Bufalo, sfidando la pioggia, con un’intera orchestra che scappa alle prime gocce d’acqua, riesce, grazie alla sua capacità innata di improvvisare, a tenere saldamente fermi sulle gradinate del Teatro Romano di Benevento tutto il pubblico presente. Tra aneddoti di vita privata, tirando in ballo anche i suoi genitori seduti in prima fila e interagendo con il pubblico presente, l’attrice, che ha fatto dell’ironia e dell’autoironia il suo punto di forza, è riuscita a coinvolgere tutti, conducendo la serata in maniera impeccabile in attesa che smettesse di piovere e soprattutto il ritorno dell’orchestra. Lo spettacolo è un vero e peroro successo, il pubblico la acclama e la applaude a ogni sua uscita. Noi di SuperGuidaTv eravamo presenti e abbiamo intervistato la Del Bufalo prima del debutto, e con lei abbiamo parlato del suo lavoro e soprattutto dei sogni nel cassetto ancora da realizzare.

Diana Del Bufalo al BCT Festival: intervista

Diana Del Bufalo quali sono i tuoi sogni nel cassetto?

“In realtà ne ho realizzati parecchi, sono molto contenta della mia carriera. Un sognissimo è un film in lingua inglese, d’azione, anche se io sono un po’ una patatona, non sono molto atletica, e serve essere atletici per farlo. Mi piacerebbe tipo un film d’azione, di spionaggio, dove lei sta al computer, riesce a fare cose, apre porte”.

Di un copione cosa la deve colpire per dire di sì?

“L’idea della sceneggiatura è fondamentale. Ho sempre amato il fatto che mi hanno dato dei ruoli che erano vicini al mio carattere. Non ho mai studiato recitazione e non saprei interpretare qualcuno che non sia nelle mie corde”.

In tv cosa le piacerebbe fare? La co-conduzione del Festival di Sanremo ad esempio?

“Mi agita molto l’idea, ovviamente sarebbe splendido ma ti dirò non so se ne sarei in grado, ti dico la verità. Ho dei dubbi, mi piacerebbe certo, ma forse dovrei essere molto preparata, dovrei fare molte prove. In realtà, so che non sembra, io sono una ragazza molto insicura, copro la mia insicurezza con questo fare esuberante ma in realtà sono una persona timida”.

Cosa ha comprato con il suo primo guadagno da artista?

“Il pavimento di casa mia (ride ndr). Volevo cambiare il pavimento e ho comprato un bellissimo gres. Io abito in campagna quindi era un gres porcellanato, effetto parquet scuro, ed ero contentissima del mio acquisto”.