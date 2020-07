Pierluigi Diaco conduttore de programma pomeridiano di Rai 1 ha annunciato che : “Il momento musicale di Io e Te diventerà un format televisivo”. Ma dove lo vedremo? Vediamo di capire meglio.

Pierluigi Diaco porterà il jukebox di “Io e Te” in tv: dove lo vedremo?

Diaco alla conduzione di Io e Te, ultimamente è finito sotto l’occhio del ciclone e in un vortice di polemiche a causa della sua intemperanza caratteriale. Nulla di grave, ovvio, ma il giornalista in questa edizione ha perso spesso la pazienza con ospiti vip e non. Molto criticato dal popolo del web, ha giustificato il suo nervosismo, con il troppo amore per il suo lavoro, commuovendosi anche in diretta tv. Purtroppo la tv così come regala molta popolarità, può trasformarsi anche in uno strumento infernale dal momento che tutto passa per i social.

La gente, giudica e punta il dito, a volte anche esagerando, perché aldilà del carattere, brutto o bello che sia, Diaco è un ottimo professionista. E proprio nell’ultima puntata del programma estivo di Rai1, Io e Te, Pigi ha annunciato:

“Vi preannuncio che questo spazio dedicato alle canzoni diventerà presto un format televisivo“. Quindi il momento musicale del programma, in cui proprio Diaco, ascolta una canzone mentre delle immagini scorrono sugli schermi avrà una nuova consistenza propria e una nuova struttura. Ma in quale rete?

Pierluigi Diaco non riconfermato a Rai 1

L’annuncio di Pigi è sembrato alquanto strano dal momento che pare che il conduttore non sia stato confermato alla conduzione di Io e Te e che per lui ci sarebbe spazio per delle seconde serate su Rai 2. Ma il condizionale è d’obbligo dal momento che sono solo voci che si rincorrono e nulla di ufficiale. Per avere notizie certe dovremo attendere giovedì 16 luglio dove saranno resi noti i palinsesti Rai della nuova stagione televisiva.

Quindi scopriremo se Diaco farà parte ancora della grande squadra Rai oppure no. Di certo, sappiamo che Lorella Cuccarini, ad esempio, orfana de La Vita In Diretta, ( la sua uscita dal programma ha sviluppato milioni di polemiche) potrebbe affiancare Carlo Conti alla conduzione della puntata finale dello Zecchino D’Oro. Così come sarebbe nell’aria l’idea di farle condurre una prima serata su Rai 1, sulla suggestione di Fantastico il programma in cui Pippo Baudo la lanciò.

Sarà veramente così? Giovedì 16 luglio sapremo il destino di molti conduttori Rai beniamini del pubblico, dalla Cuccarini alla Clerici e molti altri.