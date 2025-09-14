Tutto pronto per la nuova edizione di “Di Martedì“, il talk show politico e di informazione condotto da Giovanni Floris nella prima serata di La7. Un ritorno molto atteso dal pubblico considerando anche gli ottimi ascolti registrati ogni anno dalla trasmissione. Scopriamo la data di partenza della nuova stagione e le prime anticipazioni.

Di Martedì torna a settembre 2025 su La7: ecco quando in tv

Ci siamo: da martedì 16 settembre 2025 dalle ore 21.15 appuntamento con la nuova edizione 2025-2026 di “Di Martedì“, il programma politico condotto da Giovanni Floris su La7. Dopo la lunga pausa estiva torna in tv uno dei talk show più seguiti del piccolo schermo, un programma vincente che ha saputo nel corso degli anni conquistare sempre più pubblico. La conferma arriva dagli ascolti, visto che una delle puntate dell’edizione passata ha registrato 1.560.000 spettatori con uno share del 9,7%!

Il successo è in gran parte legato alla presenza di Giovanni Floris, uno dei volti di punta dell’emittente televisiva privata italiana di proprietà del gruppo Cairo Communication. Anche quest’anno, infatti, il martedì sera è affidato al giornalista e conduttore televisivo pronto sin dalla prima puntata ad accogliere in studio esponenti di politica, società, economia e del giornalismo per commentare l’attualità.

Giovanni Floris e il successo di Di Martedì su La7

Da settembre 2025 torna “Di Martedì“, il programma televisivo di approfondimento politico ed economico presentato da Giovanni Floris nel prime time di La7. La prima puntata della stagione 2025-2026, fissata per martedì 16 settembre, si preannuncia imperdibile e sarà incentrata sull’attuale scenario politico italiano ed internazionale.

Al centro della puntata, infatti, le novità riguardanti le due guerre in Ucraina e Gaza, ma anche le notizie di strettissima attualità. Durante la diretta non mancheranno confronti e dibattiti con esponenti del mondo della politica, ma anche reportage ed interviste esclusive.

L’appuntamento con la nuova edizione di Di Martedì 2025 – 2026 è in prima serata su La7.