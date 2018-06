Caterina Balivo è ormai notizia ufficiale lascerà il programma di Rai 2 Detto Fatto, per approdare su Rai 1 dove condurrà una trasmissione cucitale addosso che si chiamerà Caterina Balivo Show.

Detto Fatto: arriva Bianca Guaccero al posto di Caterina Balivo su Rai 2

In questi mesi ci si era interrogati chi potesse sostituire la bruna napoletana alla conduzione del contenitore pomeridiano di Rai 2 che già lo scorso anno vide una sostituta d’eccezione solo per il primo periodo per permettere a Caterina di ritornare in forma dopo la nascita della piccola Cora. Ci riferiamo naturalmente a Serena Rossi.

Bianca Guaccero ritorna in tv alla conduzione di Detto Fatto

Ma non sarà lei a ritornare sugli schermi di Rai 2 dal prossimo settembre ma un’altra bellezza mediterranea: Bianca Guaccero.

Annunciato già anche da Gabriele Parpiglia, giornalista e autore tv, la popolare attrice e conduttrice tv Bianca Guaccero prenderà il posto della Balivo.

Caterina Balivo come vi avevamo già annunciato in un precedente articolo, andrà a presentare su Rai 1 un nuovo show che ricorderà The Ellen DeGeneres Show, il celebre talk made in USA.

Una grande occasione per la Balivo che tuttavia, si sconterà in termini di ascolti con Uomini e Donne della De Filippi e con Detto Fatto. Chi sarà a spuntarla?

Bianca Guaccero nuovo volto femminile di Rai 2: conosciamola meglio

Bianca Guaccero nasce a Bitonto il 15 gennaio del 1981 è un’attrice e conduttrice televisiva italiana.

Debutta nel cinema con il film Terra bruciata (1999), regia di Fabio Segatori, con Raoul Bova, Giancarlo Giannini e Michele Placido. Successivamente alterna i ruoli nel cinema con quelli televisivi ed inoltre recita anche in teatro e partecipa ad alcuni programmi televisivi in veste di cantante.

Nel 2002 entra nel cast di Mudu’, al fianco di Emanuele Tartanone e tanti altri comici pugliesi. Nel 2003 fa parte del cast della serie tv di Rai 2 Tutti i sogni del mondo in cui interpreta una delle protagoniste assieme a Serena Autieri, Alessia Mancini ed Eleonora Di Miele.

l 6 settembre 2013 si è sposata con il regista Dario Acocella, dal quale ha avuto una figlia, Alice, nata il 16 novembre 2014. Nel novembre 2017 il matrimonio tra l’attrice e Acocella finisce.