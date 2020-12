Detention su Netflix: trama e cast della serie Tv cinese

Dalla Cina arriva una nuova serie: Detention (titolo originale Fǎnxiào) è uno show che mescola il dramma, l’horror e il soprannaturale. Creato per Netflix in collaborazione con Public Television Service, la serie Tv taiwanese è basata sull’omonimo videogioco sviluppato dalla casa Red Candle Games. Un primo adattamento era già stato portato sullo schermo nel 2019, diretto da John Hsu e con protagonisti Gingle Wang, Tseng Chin-Hua e Cecilia Choi. Per Netflix, Detention è la prima serie girata in cinese mandarino. Composta da otto episodi dalla durata di sessanta minuti l’uno, che verranno rilasciati ciascuno ogni settimana, la serie Tv è disponibile sulla piattaforma di streaming il 5 dicembre 2020.

Detention su Netflix: la trama della serie Tv

Basata sul gioco ambientato nel periodo storico della legge marziale chiamato Terrore bianco, la storia comincia a Taiwan e intreccia le situazioni politiche che ne scaturiscono dalla soffocante situazione e l’ascesa delle leggende sulle divinità locali, mettendo in scena uno scenario di indicibili oppressioni.

La trama si svolge all’interno della Greenwood High School negli anni Novanta. Yunxiang Liu è una studentessa che si è appena trasferita. Annoiata e incuriosita, entra inavvertitamente in un’area proibita del cortile della scuola, dove incontra il fantasma di Ruixin Fang. Costui inizia a raccontarle la storia segreta della scuola, svelandole cos’è accaduto lì negli ultimi trent’anni.

Per la giovane sarà un oscuro e pericoloso viaggio nel passato in cui scoprirà in che modo un gruppo di studenti e di insegnanti sono stati perseguitati mentre combattevano per la loro libertà durante l’epoca oscura della censura. Ogni episodio racconterà una storia diversa. Nel frattempo, un tradimento sconvolge la vita della giovane studentessa, già provata dal suo incontro soprannaturale.

Detention su Netflix: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di Detention, Ling-Wei Lee nella parte della studentessa Yunxiang Liu e Ning Han che interpreta il fantasma Ruixin Fang. A loro si aggiungono anche Guang-Zi Huan, Yao Chun-yao e David Chao i cui ruoli nella serie Tv non sono ancora stati specificati.