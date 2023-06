Se amate i thriller che fanno trattenere il fiato fino all’ultima sequenza, Sabato 24 Giugno non perdete Desideri Mortali, una prima visione tv che va in onda su Rai Due a partire dalle 21.20 e che appartiene al ciclo Nel segno del giallo. Il film, del 2020, in realtà si snoda attraverso una trama non proprio originalissima, ma comunque ben congegnata e recitata da attori bravi seppur poco conosciuti in Italia. Insomma, se amate il genere, la pellicola è consigliata. Di seguito vi sveliamo alcune curiosità sul suo conto.

Desideri Mortali: la trama in breve e il cast

Ralph ed Annie riescono finalmente a comprare la casa dei loro sogni e sono pieni di felicità. La situazione di gioia però, viene ben presto sconvolta dallo strano comportamento di Meg, l’agente immobiliare che gliel’ha venduta. La donna infatti, non fa che importunare la coppia con continue e fastidiose intromissioni, asserendo che c’è in giro un tipo misterioso che ha dato del filo da torcere a tutti i precedenti proprietari. Ma è davvero così?

La regia del film è di Devon Downs, mentre il cast principale è costituito da Christie Burson, Lily Anne Harrison e Brian Ames.

Curiosità sul film

Volete conoscere le curiosità più importanti che riguardano Desideri Mortali? Se la risposta è sì, non dovete fare altro che leggere di seguito. Ecco un elenco: