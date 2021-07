E’ disponibile dal 12 luglio su tutte le piattaforme streaming “Stikide” il nuovo singolo di Deny K feat. Kiko El Crazy che vede la partecipazione di Jasmine Carrisi. Dopo il successo ottenuto con “Calamite”, Jasmine ci regala un brano fresco dalle sonorità reggaeton. La nuova canzone ha un ritmo orecchiabile e un ritornello che entra in testa. Noi l’abbiamo incontrata a Roma presso il club KRAM Pigneto in occasione del lancio del singolo e videoclip.

Deny K e Jasmine Carrisi insieme nel nuovo singolo “Stikide”

Alla presentazione è intervenuto anche il padre Albano Carrisi e a condurre la serata è stata l’attrice Miriam Galanti, fidanzata dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Gilles Rocca. Jasmine ci ha raccontato com’è nata la collaborazione per l’uscita di questo nuovo brano: “Mi è stato mandato questo brano e appena l’ho sentito mi è piaciuto subito. Ho deciso così di dare la mia voce ed è nata questa collaborazione. E’ un brano perfetto per l’estate, ritmato, ballabile”.

Jasmine è reduce anche dall’esperienza di “The Voice Senior” assieme al padre. Un’avventura preceduta da critiche e polemiche che però le ha regalato maggiore notorietà: “Mi sono divertita tantissimo ed è un’esperienza che rifarei. Mi ha aiutato tantissimo perché mi ha dato la possibilità di confrontarmi con artisti importanti”, ha dichiarato ai nostri microfoni. In una recente intervista, Jasmine aveva escluso una futura collaborazione con il padre. Le chiediamo se ci abbia ripensato nel frattempo considerando che i tormentoni estivi stanno cancellando il confronto generazionale: “Non ci ho ripensato. Io e papà abbiamo generi troppo diversi e da un punto di vista musicale poi la sua voce coprirebbe la mia”.

Tra i suo prossimi obiettivi c’è la registrazione di un album: “Il mio sogno nel cassetto è quello di registrare un album per intero ma devo ancora aspettare un po’. Servono delle basi importanti per farlo”, ha spiegato. Nonostante la giovane età e un cognome ingombrante sulle spalle, Jasmine Carrisi sembra avere le idee chiare. In una recente intervista rilasciata ai nostri microfoni, la giovane cantante aveva dichiarato però di aver sofferto per il continuo paragone con il padre.

Per questo, ha escluso anche la partecipazione ad un talent che l’avrebbe esposta ad ulteriori critiche: “Non mi è mai venuta voglia di partecipare ad un talent. Penso che il cognome che porto possa essere un ostacolo”, ci aveva confidato qualche tempo fa. Jasmine è bella ma ha anche energia da vendere.

Considerando che da qualche anno il Festival di Sanremo si sta aprendo alle novità, sarebbe interessante ritrovarla tra qualche anno in gara. Lei non allontana l’idea, anzi: “Credo che arrivare su quel palco sia il sogno di chiunque faccia questo mestiere. Mi piacerebbe molto”. Intanto, Jasmine sogna un duetto con Pietro Tredici, figlio di Gianni Morandi. Un’unione artistica che potrebbe rivelarsi particolarmente azzeccata.