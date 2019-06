Denis Dosio è divenuto una vera e propria star del web. Il suo account Instagram conta circa 380 mila seguaci e i suoi video diventano in breve tempo virali. Il ragazzo da qualche giorno figura anche nel parterre di ospiti di Barbara D’Urso. Una cascata di popolarità che, come spesso avviene, ha sia i suoi lati positivi che i suoi lati negativi. La popolarità, infatti, spesso porta con sé l’invidia. Denis Dosio, purtroppo, ogni giorno deve difendersi dai cosiddetti webeti, ovvero le persone che sfogano la loro rabbia repressa dietro allo schermo di un pc.

Denis Dosio vittima di bullissimo: ecco cosa è successo

Siamo costretti a dover raccontare un fatto veramente brutto. Ieri pomeriggio, attraverso il suo account Instagram, Denis Dosio ha raccontato di essere stato vittima di bullismo. La star del web è stato rinchiuso in un bagno pubblico, filmato con il cellulare e il video è stato postato sui social network. Gli autori del video hanno addirittura taggato nella stories una nota pagina Instagram e di conseguenza il video è diventato subito virale.

Denis Dosio ha deciso di postare il video anche nelle sue stories Instagram per raccontare l’episodio increscioso e soprattutto per denunciare. La star del web ha ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà da parte dei suoi fan. Fortunatamente Denis si è ripreso dallo spavento.

Denis Dosio Instagram: il suo sfogo

Insieme al video, Denis Dosio ha pubblicato anche un grosso sfogo contro gli autori di questo atto di bullismo veramente brutto. Queste le sue parole:

Ieri sono stato chiuso in bagno da un gruppo di bulletti con tanto di pugni, pertanto alcuni pure registravano e lo hanno messo nelle stories come a voler mostrare il loro eroismo nel bullizzare un ragazzino di 18 anni che stava semplicemente andando in bagno, come a voler far vedere come si sentivano grandi ad umiliare Denis Dosio davanti al web, come a mostrare che loro erano potenti.