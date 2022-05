Denis Dosio ha da poco concluso la sua esperienza a La Pupa e il Secchione Show, programma prodotto da Endemol Shine Italy ed in onda su Italia 1. Il giovane Youtuber, con oltre 1 milione di follower su Instagram, ha le idee ben chiare su quali sono i suoi prossimi progetti. All’interno del reality di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso, colei che prima di tutti ha creduto nelle potenzialità del giovane Dosio, il ragazzo, oltre a trovare l’amore, si è fatto conoscere per il suo carisma e per la sua voglia di intrattenere e far divertire il pubblico. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Denis e con lui abbiamo parlato della sua esperienza all’interno del reality La Pupa e il Secchione Show, di quella precedente al Grande Fratello Vip e della sua relazione amorosa con la “pupa” Emy Buono conosciuta all’interno del programma condotto da Barbara d’Urso.

Denis Dosio, intervista esclusiva

Denis “pupo” nel programma “La Pupa e il Secchione Show”, che esperienza è stata? E perchè hai scelto di partecipare?

“È stata un’esperienza magnifica, come credo sia magnifica qualsiasi esperienza dove ti isoli da tutto. Poi mi sentivo a casa, perchè con Barbara è come sentirsi a casa, io sono nato televisivamente con lei”.

Hai fatto coppia con la “secchiona” Ilaria Bruni, ti sei avvicinato alla “Pupa” Nicole Di Mario, però hai avuto un rapporto più affettuoso con la “Pupa” Emy Buono: in che rapporti siete ora?

“Appena uscito dal reality volevo scoprire come fosse realmente Emy fuori dalle telecamere. Sono andato a Napoli a conoscere la sua famiglia, il suo mondo. Non potevo fare di meglio, ho scoperto una ragazza fantastica e ora siamo fidanzati”.

Nasci come Youtuber, poi ti sei fatto strada su Instagram e Tik Tok e successivamente nella musica e nella recitazione: cosa vuoi fare da grande?

“Vorrei fare tutto quello che mi passa per la testa. Sono una persona camaleontica, tutto quello che tocco vorrei essere. Da grande immagino sicuramente un Denis Dosio che rincorre i suoi sogni perché nel momento in cui li realizzerò del tutto sarà come una morte istantanea. Da grande spero di continuare a sognare come sogno adesso”.

C’è un personaggio della tv da cui trai ispirazione?

“In realtà no, guardo sicuramente il mondo della tv ma non c’è un personaggio in particolare, non prendo ispirazione da nessuno”.

Con Barbara d’Urso c’è un affetto particolare, lei ti ha preso sotto la sua ala protettrice. Come vi siete conosciuti?

“Iniziò tutto con delle frasi recitate che citavo nei miei video, molti commentavano in maniera positiva altri in maniera negativa e la cosa divenne un caso. Lei notò la mia forza nell’andare comunque avanti e non fermarmi alle prime critiche negative. Mi ha invitato a “Pomeriggio 5” per parlare di questa cosa, e fin da subito mi ha considerato come un “figlio adottivo””

Al “Grande Fratello Vip” hai confidato a Maria Teresa Ruta di aver sofferto a causa del bullismo, quali erano gli atti di bullismo di cui sei stato vittima?

“Il più grave atto di bullismo di cui sono stato vittima è un’aggressione da parte di un ragazzo che mi spaccò un bicchiere sulla fronte. Prima di quell’episodio, altri casi sono avvenuti a scuola, dei ragazzi mi chiusero in bagno bloccando la porta e davano calci e pugni alla porta per spaventarmi, ripresero tutto con il cellulare e misero il video in rete”.

Dalla casa di Cinecittà sei uscito a causa di una bestemmia. Come hai vissuto quel momento?

“È stato un fulmine a ciel sereno, le notti seguenti non riuscivo a dormire. Quello che mi ha fatto soffrire di più era il fatto che io ero entrato al GFVIP e quella era per me una prima vittoria personale, uscendo in quel modo pensavo di aver fallito e aver toppato nella mia vita. Fortunatamente non è stato così perchè la gente ha capito cosa avevo detto in quell’occasione”.

Insieme a tuo fratello Manuel hai creato un canale su Onlyfans dove distribuisci contenuti piccanti a pagamento. Posso chiederti come mai questa scelta?

“I motivi sono due: in primis credo che nel 2022 ci sono cose molto più gravi che mostrare il proprio corpo. Io non mi vergogno di farlo. Il secondo motivo è che sinceramente se a 21 anni non facendo del male a nessuno posso crearmi una stabilità economica per un futuro, io colgo al volo l’opportunità”.

Parteciperesti a un altro reality ad esempio all’Isola dei Famosi?

“Il programma è tosto e anche io sono uno tosto. Ti direi di si perchè mi piacciono le sfide. È un programma che mette alla prova il tuo corpo e io con il corpo ci lavoro, quindi dovrei pensarci bene perchè non vorrei bruciarmi delle tappe”.

Quale sarà il tuo prossimo progetto: hai già qualcosa in cantiere che ci puoi raccontare?

“Sicuramente un progetto con Emy. A me piace molto ballare, vorrei realizzare un tour con lei in giro per le discoteche”.

Qual è un tuo sogno che vorresti realizzare?

“Condurre un programma mio, quello è un mio grande sogno sicuramente”.