Federico Fashion Style ha aperto un nuovo salone nel centro di Roma, a Piazza Mignanelli. Tantissimi i vip che sono accorsi all’inaugurazione. Tra loro anche Delia Duran e Alex Belli che non sono di certo passato inosservati attirando l’attenzione di fotografi e curiosi con il loro stile hippy. Delia e Alex si sono mostrati complici e affiatati come se si fossero lasciati ormai alle spalle la crisi che avevano vissuto durante l’esperienza del Grande Fratello Vip.

Delia Duran, intervista esclusiva

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Delia Duran a cui abbiamo chiesto della sua amicizia con Federico Fashion Style. A lui, Delia si è sempre affidata per avere un look impeccabile: “Io e Federico è come se ci conoscessimo da una vita. Lui è molto amichevole e da subito c’è stata una bella empatia. E’ una persona dal cuore d’oro oltre che un grande professionista”.

Delia è stata una delle protagoniste più discusse di una delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip. Ricordando quell’esperienza, l’ex gieffina ha ammesso di essere cambiata molto: “E’ stata un’esperienza bellissima, indimenticabile. Ho scoperto delle parti di me che non conoscevo. Entrando più in contatto con me stessa mi sono resa conto che spesso ci focalizziamo troppo sulle cose materiali. E’ importante invece amarsi, volersi bene. Prima non mi amavo mentre dentro la casa ho iniziato a farlo”.

Lo scorso gennaio, sul web si erano scatenate delle polemiche dopo che in rete era apparsa una foto del trio artistico composto da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge a Sharm-el-Sheikh. Durante il Grande Fratello Vip, Alex Belli aveva perso la testa per Soleil e tra loro era nato qualcosa in più di un’amicizia. Dal canto suo, la moglie Delia Duran era rimasta a guardare ma quando anche lei era entrata nella casa aveva scatenato l’inferno. Oggi i rapporti tra i tre sembrano essere più distesi. Delia ha infatti rivelato: “Non ho mai portato rancore anche se non dimentico. Con Soleil abbiamo un rapporto normale. Ci vediamo, ci salutiamo ma non siamo diventate amiche e mai lo diventeremo. Abbiamo due caratteri completamente diversi”.

In questa edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi aveva tirato in ballo proprio Delia Duran e Alex Belli. L’ex gieffina ci ha svelato come si sono conosciuti: “Antonella era venuta a scattare un servizio fotografico da noi per una campagna pubblicitaria. Da lì è nata una bella amicizia. In quel periodo stava vivendo una storia d’amore con il suo ex Benincasa. Mi dispiace che si siano lasciati perché era un bravo ragazzo. A volte purtroppo la casa del Grande Fratello Vip mette una distanza annullando quello che si è costruito fino a quel momento. Antonella è una ragazza che deve ancora crescere ma ha una bella anima”.

Nei mesi scorsi si era vociferato di una partecipazione di Delia Duran e Alex Belli all’Isola dei Famosi. A pensarci bene sarebbe stato un bell'”acchiappo” visto che entrambi sono delle vere e proprie macchine da reality. Delia Duran ha confermato l’indiscrezione: “Ci era stato proposto di partecipare ma purtroppo avevamo altri progetti in ballo a cui abbiamo dato la priorità. Mai dire mai per il futuro”.

L’ex gieffina e Alex Belli erano stati spesso ospiti nei salotti di Barbara D’Urso. A Delia abbiamo chiesto di commentare il discusso addio a Mediaset della conduttrice: “Penso che Barbara non si meritasse questo trattamento. Al di là del fatto che ci siamo scontrate e abbiamo anche litigato, mi dispiace perché è una grande professionista”.