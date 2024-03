Due mostri sacri come Robert Duvall e Morgan Freeman basterebbero già di per sé a consigliare la visione di Deep Impact, ma agli straordinari interpreti sopra citati, e non sono i soli, questo film aggiunge anche una certa originalità, non esattamente scontata nel genere catastrofico, un particolare di non poco conto che lo rende credibile e altamente godibile.

Se questa breve presentazione della pellicola ha stuzzicato abbastanza la vostra curiosità, sappiate che va in in onda nella prima serata di Domenica 3 Marzo su La7. Tutto quello che occorre sapere in merito le trovate di seguito.

Deep Impact: la trama in breve e il cast

Una cometa gigantesca è in rotta di collisione con il nostro pianeta. Un milione di cittadini viene selezionato negli States affinché possa trovare rifugio sotto terra. Intanto una complessa missione spaziale tenta di intercettare l’astro prima che arrivi sul suolo terrestre.

Per quanto riguarda il cast, oltre ai sopra citati Morgan Freeman e Robert Duvall, ne fanno parte anche, fra gli altri, Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Aleksandr Baluyev, James Cromwell, Ron Eldard, Maximilian Schell, Mary McCormack, Leelee Sobieski, Dougray Scott, Blair Underwood e Jon Favreau.

Le principali curiosità da conoscere sul film

Deep Impact è un film di genere fantascienza/drammatico/catastrofico diretto da Mimi Leder nel 1998. Queste le curiosità principali da conoscere:

Coincidenze con altri film : “Deep Impact” è stato rilasciato lo stesso anno di un altro film che tratta un tema simile, “Armageddon” di Michael Bay. Nonostante le somiglianze nella premessa, i due film offrono approcci molto diversi alla storia di un oggetto celeste in rotta di collisione con la Terra. “Deep Impact” si concentra di più sulle reazioni emotive e sociali alla minaccia, mentre “Armageddon” si orienta più verso l’azione e l’avventura.

: “Deep Impact” è stato rilasciato lo stesso anno di un altro film che tratta un tema simile, “Armageddon” di Michael Bay. Nonostante le somiglianze nella premessa, i due film offrono approcci molto diversi alla storia di un oggetto celeste in rotta di collisione con la Terra. “Deep Impact” si concentra di più sulle reazioni emotive e sociali alla minaccia, mentre “Armageddon” si orienta più verso l’azione e l’avventura. gli autori della sceneggiatura sono Michael Tolkin, Bruce Joel Robin e John Wells

sono e le musiche sono di James Horner

sono di fra i produttori del film c’è il grande regista Steven Spielberg

Il soggetto è stato tratto da Meteor, pellicola del 1979

è stato tratto da pellicola del 1979 in origine lo stesso Spielberg avrebbe dovuto stare dietro la macchina da presa, ma dovette rinunciare perché troppo impegnato con Amistad (1997)

avrebbe dovuto stare dietro la macchina da presa, ma dovette rinunciare perché troppo impegnato con (1997) Al botteghino negli Stati Uniti , il film ha incassato 140 milioni di dollari

, il film ha incassato La sequenza nella quale Jenny Lerner incontra il presidente per la prima volta, si svolge proprio nelle cucine dove venne ucciso Robert Kennedy (1968)

nella quale incontra il presidente per la prima volta, si svolge proprio nelle cucine (1968) Deep Impact uscì al cinema esattamente quattro anni dopo l’impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 con la superficie di Giove. L’incidente che accade al personaggio di Wolf si riferisce a quello successo davvero all’astronomo Eugene Shoemaker, lo scopritore della cometa.

Impatto culturale

Nonostante abbia ricevuto una risposta mista dalla critica al momento della sua uscita, “Deep Impact” ha guadagnato un seguito di culto negli anni successivi. Il film è spesso discusso e analizzato per il suo approccio più emotivo e umanistico a una storia di catastrofe globale, a differenza di altri film del genere.

“Deep Impact” ha influenzato la cultura popolare e ha stimolato discussioni sulle procedure di emergenza e le politiche da adottare in caso di una reale minaccia celeste alla Terra. Ha anche ispirato altri media, tra cui libri, giochi e programmi televisivi che esplorano temi simili.