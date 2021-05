Può dirsi uno dei grandi protagonisti della finale di Amici 20, dove si è battuto con gli altri 4 finalisti, Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile e Alessandro Cavallo, e ora Deddy è al centro del gossip. Questo, per un dettaglio emerso su di lui e Rosa Di Grazia, trapelato in queste ore da un intervento del cantante post talent emerso via social dopo la finale, che lo vede ormai in rapporti chiusi con la ballerina campana, con la quale l’artista de Il cielo contromano ha avuto un flirt intenso nella scuola più spiata d’Italia. Ma, andiamo a scoprire insieme cosa emerge.

Deddy si apre su Rosa Di Grazia, dopo Amici 20

Ha fatto sognare molti telespettatori con la lovestory avuta con Rosa Di Grazia tra le mura della scuola di Amici 20, per poi non menzionare più la ballerina campana dopo essere uscito dal talent-show, neanche a mezzo social. Lo stesso fa la ballerina, trinceratasi in un silenzio mediatico sul rapporto con l’amato, Deddy, da ormai diversi giorni. E il tutto dà vita a sospetti social che la coppia sia ormai scoppiata dopo Amici 20. Ma cosa c’è di vero dietro queste indiscrezioni?

Al momento Rosa Di Grazia è attiva sul suo profilo Facebook, dove, nonostante le numerose domande ricevute all’ordine del giorno sulla verità top-secret del rapporto con Deddy, lei parla solo di sé dopo il talent e il cantante torinese sempre a mezzo social si mostra impegnatissimo alle prese con le date del suo instore-tour, per la promozione dell’album all’attivo Il cielo contromano. E proprio i numerosi impegni lavorativi di lui potrebbero a quanto pare rivelarsi il motivo scatenante di quella che può ormai dirsi una preannunciata rottura tra i due protagonisti di Amici 20.

In un’intervista post-talent, infatti, Deddy non ha nascosto di non sentire più Rosa Di Grazia, in quanto super impegnato con il lavoro: “Con Rosa va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni, però… parliamo di musica. Rosa sta bene, è stata sicuramente importante sì”. Insomma delle parole che non lasciano più dubbi sull’epilogo che ha a quanto pare avuto la lovestory tanto discussa di Amici 20.

Intanto, su Instagram Deddy festeggia con i fan il nuovo traguardo raggiunto, ovvero i due sold-out ottenuti con le vendite dei biglietti per le date live che lo attendono a Milano per dicembre 2021, presso i Magazzini Generali.

Dato l’esorbitante successo ottenuto con le prime due date, per il 18enne è stata aggiunta una nuova data, ovvero il concerto live previsto al Sin Studio di Roma. Un traguardo importante, che ora spinge i fan a congratularsi con il loro beniamino, reduce da Amici di Maria De Filippi.