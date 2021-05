Si fa sempre più vicina la finale di Amici 20 e intanto nel daytime del talent di Maria De Filippi si è registrata una commovente sorpresa per il quinto finalista, Deddy. Il cantante originario di Torino ha potuto incontrare la madre nella sala-prove della celebre scuola di Maria De Filippi, occasione in cui lei ha elogiato il figlio per il successo raggiunto in tv, e il 18enne ha voluto dedicare alla madre una canzone contenuta nel suo primo Ep post-talent. Un incontro commovente, che sta appassionando molti telespettatori.

Amici 20, Deddy sorpreso ancora

Nel daytime di Amici 20, andato in onda il 13 maggio 2021 su Canale 5, il finalista Deddy ha ricevuto una sorpresa commovente della madre mentre era in sala-prove con la coach, in attesa della finale del talent. La puntata finale andrà in onda il 15 maggio 2021 e ad un certo punto nel daytime la madre del 18enne ha preso il posto della coach, per poi palesarsi dinanzi al figlio. L’incontro tra i due familiari è stato travolgente, con la madre che non ha nascosto al figlio i progressi fatti nella scuola: “Sei diventato bravissimo”.

A questo punto la donna ha ricordato commossa a Deddy di averlo visto per l’ultima volta cantare nella sua cameretta, quasi incredula di essere con lui ad Amici 20. La scuola per mamma e figlio rappresenta un sogno nel sogno che il 18enne barbiere custodiva nel cassetto, ovvero quello di fare musica nonostante non si potesse permettere le lezioni di canto e musica se non quelle su Youtube, come ha di recente fatto sapere Rudy Zerbi per il suo pupillo.

Il saluto pre-finale tra mamma e figlio ad Amici 20

Dopo lo struggente aneddoto, Deddy ha voluto dedicare alla donna una canzone contenuta nel Ep in uscita questo venerdì 14 maggio pre-finale, Buonanotte, contenuta nell’album Il cielo contromano. Una canzone che Deddy ha intonato al pianoforte, fino a far commuovere la madre. La donna si è detta commossa per la gioia di vedere il figlio realizzato ad Amici 20, nonostante le sue umili origini.

Infine, poco prima di uscire di scena dalla scuola, la madre in lacrime ha voluto confidare al viglio che lui è riuscito a darle un grande insegnamento. “Mi hai insegnato a credere nei sogni, Deddy”, sono le parole struggenti della donna, che hanno commosso il pubblico di Canale 5. “Ce l’abbiamo fatta”, conclude infine il 18enne, dicendosi finalmente sereno e intento a viversi con tranquillità la finale del talent.

Habemus il nuovo album di Deddy

Intanto il profilo Instagram di Deddy rende noto in un nuovo messaggio social l’uscita del primo Ep post-talent del 18enne: “E’ uscito “Il Cielo Contro Mano”. Che mi dite? Leggerò tutto quello che scriverete qui nei commenti! Condividiamo insieme questo momento, voglio sapere quali sensazioni avete provato al primo ascolto e qual è la vostra traccia preferita! Ascolta, ordina e scarica “Il Cielo Contro Mano” al link in bio”.