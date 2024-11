Tra le novità del talent di Maria De Filippi, all’edizione di Amici 24, Deborah Lettieri catalizza l’attenzione dei telespettatori di Mediaset, complice anche l’ala protettrice offerta all’allieva straniera Teodora Olivia Martinez. E in risposta a chi, in particolare tra gli haters, si interroghi sui suoi meriti nella carriera – chiamata a sostituirsi a Raimondo Todaro – la neo insegnante della celebre scuola si presenta con un high-profile, menzionando la celeb Beyoncé e la “rivale”, Lorella Cuccarini.

Deborah Lettieri si racconta: l’intervista della new-entry ad Amici 24

Intervistata da TV Sorrisi & Canzoni, Deborah Lettieri si svela in toto come donna e professionista nonché stella attiva nel firmamento della danza, di risonanza internazionale. Accade mentre i telespettatori di Amici 24 attivi sui social si dicono colpiti da lei, per il supporto mostrato all’allieva spagnola, Teodora, che al talent show di Maria De Filippi vive una profonda crisi.

La maestra appassiona gli internauti, complici le immagini virali nel web di una sfida psicofisica che, nella gara tra i talenti di Amici 24, chiama Teodora al superamento di una fobia. Ossia la paura nutrita verso lo studio TV di Mediaset del talent- anche al pensiero di essere oggetto del giudizio del pubblico.

La prima prova della sfida vede la spagnola ricevere il supporto della maestra, rispetto al triste dato di fatto che alle esibizioni in studio – come accade in puntata, nello slot TV della domenica- lei non riesca ad esprimere tutto il suo potenziale di ballerina. O almeno non al livello della resa alle prove. Deborah, però, è vicina alla sua allieva e la scommessa fatta sul potenziale della spagnola è una responsabilità, come insegnante e ballerina influente nel mondo, al di là del ruolo che oggi copre in TV: “Questa è la parte più bella del mio ruolo ad “Amici”- è il sentiment di Deborah sui primi frutti del debutto al talent di Maria De Filippi-, aiutare i ragazzi a far fiorire il loro potenziale”.

Deborah è una star a Parigi

A fare di lei una star, ancor prima di Amici, è stata Parigi. La Lettieri ha ballato con Beyoncé e girato il mondo, prima del debutto come sostituta nel settore ballo di Raimondo Todaro, alla cattedra del talent show di Maria De Filippi. Il suo mito? E’ in realtà una sua “rivale collega”, da sempre.

Registravo le puntate di “Buona Domenica” per imparare subito le sue coreografie». Quindi, l’arrivo ad Amici rappresenta anche l’occasione dell’incontro di una musa ispiratrice: «L’emozione che ho provato alla prima riunione era indescrivibile – è il ricordo nel retroscena del meeting di presentazione tra i prof di Amici 24, mi ha conquistato col suo modo di fare e la sua grande professionalità. Sto imparando molto da lei».

La danza in collaborazione con Beyoncé

Nel 2012 veniva ingaggiata nel cast di “Crazy Horse”, il famoso locale di cabaret di Parigi. I suoi spettacoli parigini rappresentano la femminilità, ma sono anche il valore intrinseco del suo talento made in Italy nel ballo di risonanza global: “Divento la seconda donna italiana a entrare in questa compagnia, circa quarant’anni dopo la mitica Rosa Fumetto. È una grande scuola di vita che mi catapulta sulla scena globale”, aggiunge, poi, parlando dell’esperienza maturata nella danza.

Nel 2014 ballava con Beyoncé, come backup dancer della superstar nel videoclip della hit “Partition”. E l’americana è promossa a pieni voti nella sua pagella, anche perché si direbbe una stacanovista come la donna che le ha aperto la porta del talent, Maria De Filippi: “Una gran lavoratrice, dotata di uno stile in continua trasformazione e con una capacità di apprendimento”.