Grazie ai successi ottenuti, sono in arrivo nuove puntate di Deal with It – Stai al gioco, ovvero del programma condotto da Gabriele Corsi ed in onda su Nove. Cosa accadrà? Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori che, sera dopo sera, seguono le prodezze di perfetti sconosciuti mentre, grazie ad un auricolare, fanno tutto ciò che gli viene chiesto, passando per matti, pur di vincere del denaro? Quali personaggi famosi saranno i prossimi ospiti della divertente trasmissione? Ecco qualche anticipazione.

Deal With It 2021, nuove puntate dall’8 febbraio

Gabriele Corsi è pronto a portare in onda le nuove puntate di Deal With It – Stai al gioco, il programma di successo del canale Nove.

Da lunedì 8 febbraio 2021, infatti, i telespettatori potranno seguire le prodezze di nuovi giocatori grazie al lavoro fatto dallo staff fra agosto ed ottobre.

Proprio quando tutti pensavano che non ci potessero essere nuove puntate a causa del lock-down, del distanziamento sociale e della chiusura di bar e ristoranti, è giunto un lieto annuncio. Ad annunciare la novità è stato lo stesso conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni dicendo come le nuove registrazioni siano state fatte in un periodo in cui il Covid era ancora sotto controllo e i locali aperti.

Corsi ha anche parlato degli ospiti famosi che vedremo, dalle 20:30, all’interno dello show. A suggerire ai concorrenti cosa fare saranno, infatti: Simona Ventura, Anna Falchi, Rocco Tanica, Dario Vergassola, Victoria Cabello, Maddalena Corvaglia e Cristina Chiabotto. Questo solo per citarne alcuni. Molti altri Vip approderanno in puntata per rimanere, dietro le quinte, al fianco di Corsi, e movimentare un po’ il gioco.

In merito alla partecipazione di una presentatrice come Simona Ventura, Corsi ha detto: “E’ spettacolare. A un certo punto entra pure in scena: un concorrente finge di voler fare l’influencer, lei si fa fare una foto, ma poi pretende di essere pagata!”.

Insomma ne vedremo delle belle !

Non tutti giocano con Deal With It oppure i più furbi trovano l’inganno

Non è facile organizzare un programma come Deal With It. Vedendolo da casa sembrerebbe un gioco da ragazzi girare le varie puntate, ma non è così. In tv sono stati mandati in onda circa 100 scherzi più o meno. Per arrivare a questa scrematura, però, sono state registrate ben 550 puntate.

Insomma tantissimi potenziali scherzi sono saltati perché non riusciti. Un peccato, però, sprecare tutto quel materiale. Ecco perché Gabriele Corsi ha pensato di collezionare un mini speciale su tutti i giochi non riusciti per un motivo o per l’altro. Riuscirà il conduttore a farsi approvare questa idea?