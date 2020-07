Deadwind 2 su Netflix: trama e cast della serie thriller finnico-tedesca

Torna il thriller scandinavo: è disponibile Deadwind 2 su Netflix, la serie incentrata sul personaggio di Sofia Karppi, una detective della omicidi che lavora nella polizia di Helsinki. Creata e diretta da Rike Jokela, la serie è una co-produzione tra finnico-tedesca e ha debuttato nel marzo 2018 con una prima stagione di dodici episodi. Dopo il lancio sulla televisione finlandese, il secondo capitolo di Deadwind è distribuito sulla piattaforma a livello internazionale a partire dal 1° luglio con otto nuovi episodi.

Acclamata dalla critica, Deadwind è stata spesso paragonata alla serie crime danese The Killing per le sue ambientazioni nordiche. Nel 2018 è stata inoltre nominata al Nordisk Film & TV Fond Prize nella categoria Best Nordic Screenplay.

Deadwind 2 su Netflix: la trama della serie Tv

Ambientata nella fredda capitale finlandese, la protagonista di Deadwind (Karppi in lingua originale), thriller dai toni oscuri, è Sofia Karppi, detective della omicidi di Helsinki, che torna al lavoro dopo la tragica morte di suo marito. Il suo primo caso su cui deve indagare è l’apparente sparizione di una donna, il cui corpo viene ritrovato in un cantiere. Ben presto si indaga per omicidio e Karppi scopre che la donna aveva dei legami con un’impresa edile della stessa capitale finlandese. In questo nuovo caso, la protagonista verrà affiancata dal giovane Sakari Nurmi, agente trasferito dalla sezione di crimini finanziari a quella della omicidi. Insieme, collaboreranno alla misteriosa morte della vittima, il cui nome è Anna Bergdahl. I primi sospetti sembrano concentrarsi sul marito, Usko Bergdahl, che resta visibilmente confuso dall’accaduto.

Nella seconda stagione, Karppi tornerà a indagare con il suo partner su un nuovo omicidio che sconvolge Helsinki.

Deadwind 2: cast e personaggi della serie thriller

Nel cast di Deadwind 2 ritroveremo la brava Phila Vitala (vista nel film Latin Lover di Cristina Comencini) nei panni della dura detective Sofia Karppi; e Lauri Tikanen torna a vestire i panni del collega della protagonista, Sakari Nurmi. Il cast si completa con Jani Volanen nel ruolo di Usko Bergdahl, mentre Tommi Korpela interpreta Alex Hoikkala.