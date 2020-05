Torna l’irriverente commedia nera creata da Liz Feldman con la seconda stagione su Netflix. In Dead To Me 2 seguiamo le nuove vicende di Jen, una vedova, e Judy, una donna libera che nasconde un misterioso segreto. A unirle, una grande e forte amicizia. La prima stagione si era chiusa con un omicidio e in questo nuovo ciclo di episodi (ancora una volta 10 in totale), le due protagoniste ne subiranno le conseguenze.

Dead To Me 2: la trama della serie Netflix

Dead to Me è incentrata sull’amicizia tra Jen e Judy. La prima è una donna rimasta vedova di recente, che cerca di superare il lutto partecipando a una sessione di terapie, esercizi e altri metodi. Per sfogare il suo dolore, Jen reagisce con rabbia e risentimento. In una di queste terapie di gruppo conosce Judy. Mentre Jen piange la scomparsa di suo marito, ucciso in un incidente stradale da un guidatore che poi è fuggito, Judy piange il suo fidanzato, morto per un attacco di cuore.

Entrambe affrontano il dolore in due modi diversi. Jen, con il suo carattere scontroso, finisce per isolarsi, mentre Judy mantiene un atteggiamento piuttosto positivo. Nonostante siano molto diverse tra loro, le due incredibilmente stringono una forte amicizia, tuttavia turbata dal fatto che Judy nasconde un segreto di cui non ha mai parlato a nessuno.

La prima stagione di Dead To Me ha debuttato il 3 maggio 2019 su Netflix, la seconda è disponibile dall’8 maggio 2020.

Dead To Me 2: cast e personaggi della serie Tv

Nel cast tornano i protagonisti della prima stagione. Christina Applegate (nominata ai Golden Globe per la sua interpretazione) interpreta la vedova Jen Harding; Linda Cardellini è Judy Hale, una donna che di recente ha subito una grossa perdita; Max Jenkins veste i panni di Christopher Doyle, collega e amico di Jen; Luke Roessler è Henry Harding, figlio minore di Jen; Sam McCarthy è Charlie Harding, figlio maggiore di Jen.

James Marsden non tornerà nel ruolo di Steve Wood, avvocato ed ex fidanzato di Judy, dato che il suo percorso si è concluso con la morte del suo personaggio nel finale della prima stagione.