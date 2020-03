Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Campania, contro il Governo per via delle mascherine. Durante una delle sue ultime conferenze in diretta con i cittadini, De Luca mostra le mascherine pervenute nella Regione per contrastare la diffusione del Coronavirus; mascherine che il Presidente della Regione Campania definisce “quelle di Bugs Bunny”.

Ecco il video Mediaset trasmesso nella puntata odierna di Mattino Cinque.