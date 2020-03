Eccoci arrivati alle anticipazioni e agli ospiti che interverranno nella prossima puntata di Domenica In su Rai 1. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier è pronta ad accogliere un carico di ospiti straordinario che ci terrà compagnia questa domenica 8 marzo, tra l’altro Festa della donna.

Domenica In: anticipazioni e ospiti 8 marzo 2020 del contenitore domenicale di Viale Mazzini

Torna domenica 8 marzo l’appuntamento con Domenica in, il varietà diretto e condotto da Mara Venier. Come sappiamo le trasmissioni televisive sono penalizzate dall’assenza del pubblico a causa dell’emergenza corona virus, per cui Zia Mara dovrà cavarsela senza il calore e l’affetto del pubblico in studio. La sua carica di simpatia farà il resto, regalandoci un po’ di svago in questo periodo così difficile per il nostro Paese e per il mondo.

Barbara Bouchet ospite di Domenica In

Vediamo dunque insieme quali saranno gli ospiti della puntata dell’8 marzo di Domenica in, partendo da Barbara Bouchet neo concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle, programma di intrattenimento del sabato sera dell’ammiraglia Rai condotto da Milly Carlucci.

Ci sarà spazio anche per Gessica Notaro, che ha già partecipato a Ballando e che ha presentato una canzone a Sanremo che ha fatto molto parlare. In studio con Mara poi Patrizia Mirigliani ed Enzo Gragnaniello. La prima è l’organizzatrice del concorso di Bellezza Miss Italia, il secondo un cantautore molto apprezzato.

Massimo Ghini ospite di Mara Venier a Domenica In

Per la compagine cinematografica presente in studio l’attore romano Massimo Ghini che parlerà della pellicola “La volta buona” di Vincenzo Marra dove interpreta il ruolo di un procuratore sportivo che opera nel mondo del calcio.

Il talk di Domenica in sui principali accadimenti del nostro Paese

Confermato anche questa settimana l’appuntamento con il talk che vedrà in studio:

Pierluigi Diaco,

Lino Banfi,

Alberto Matano,

Nunzia De Girolamo,

Monica Marangoni

Don Mario Pieracci.