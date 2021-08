Dazn approda anche sul digitale terrestre. Il canale per il servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi si chiama Dazn Channel ed è disponibile al numero 409 del digitale terrestre da lunedì 9 agosto 2021.

Dazn su digitale terrestre: visibile sul numero 409

Grandi novità per Dazn che lancia il suo canale sul digitale terrestre. Si tratta di Dazn Channel, il canale visibile a tutti gli abbonati che in casi di problemi e/o disservizi potranno vedere gli eventi sportivi sul DT. Il nuovo canale è attivo da lunedì 9 agosto 2021 ed è visibile al numero 409 del digitale terrestre.

Dazn Channel è stato inserito su Mux Cairo Due che trasmette in alta definizione 1920 x 1080 H.264, con codifica Nagravision. Si tratta di un vero e proprio canale di backup che costerà ben 3 milioni di euro all’anno al servizio a pagamento di video streaming online creato a Londra nel 2015. Sul canale sarà possibile rivedere le 7 partite di Serie A per cui il servizio streaming ha acquistato i diritti di esclusiva. Tutte le altre partite della Serie A 2021-2022 saranno come sempre visibili su Sky.

Dazn e la Serie A: le parole dell’amministratore delegato

L’arrivo del nuovo canale Dazn Channel sul digitale terrestre arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn Italia e Spagna che ha rivelato:

Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su tutto il territorio nazionale. Nelle zone bianche, in quelle in cui non arriva la fibra o il wi-fi, ci sarà la possibilità di utilizzare il digitale terrestre. Dazn ha infatti acquisito le frequenze dal gruppo Cairo e potrà garantire la visione della rete anche nelle zone più impervie. Si tratta di frequenze DTT utilizzabili solo per chi, in quelle zone, avrà a disposizione un decoder per il digitale terrestre.

Ricordiamo che per tutti gli abbonati che hanno aderito anche all’offerta TimVision che consente di poter vedere il canale in streaming sul TimVision Box, Dazn Channel sarà visibile collegando semplicemente l’antenna al DT.