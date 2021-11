Dazn continua a far discutere. Dopo i disservizi registrati all’inizio della stagione di calcio di Serie A 2021-2022, in questi giorni un’altra notizia ha scosso il mondo degli abbonati della piattaforma a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi. Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 è stato annunciato lo stop alla doppia utenza. Cosa vuol dire?

Dazn cosa cambia dal 2022? Novità sulla condivisione del profilo

“Guarda la Serie A e la Serie B live e on demand quando vuoi, dove vuoi“. Recitava così lo slogan di Dazn, la piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti del campionato di Serie A nel triennio 2021-2024. A pochi mesi dall’inizio della nuova stagione di calcio però la piattaforma a pagamento di video streaming online ha deciso di cambiare le carte in tavola annunciando delle sostanziali novità circa l’utilizzo dell’abbonamento del servizio. Cosa cambia? Stando a quanto comunicato dalla società inglese non sarà più consentito condividere lo stesso profilo – abbonamento da più utenti contemporaneamente.

Addio alla condivisione dell’abbonamento che permetteva a tantissimi utenti di poter usufruire in contemporanea della visione del servizio condividendo la spesa. Un’opzione che ha pesato sicuramente sui conti di DAZN chiamata a sborsare ben 840 milioni di euro di diritti a stagione per i diritti tv della Serie A. La decisione, manco a dirlo, ha scatenato una grande polemica con i consumatori pronti a disdire il proprio abbonamento. Non solo, a farsi sentire anche le associazioni in difesa dei consumatori, mentre tutto tace da parte della Serie A e della stessa piattaforma.

Una polemica che ha spinto la piattaforma streaming a fare dietro front. La delusione degli abbonati ha spinto l’azienda a comunicare che questo cambiamento non riguarderà la stagione in corso. Ecco il breve comunicato diramato dall’azienda per chiarire ogni dubbio:

Nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso.

Dazn: sui social impazza l’hashtag #DAZNout

Attenzione la novità introdotta da Dazn non riguarda la stagione in corso, ma sicuramente la prossima. Cerchiamo di capire in cosa consiste. La novità che l’azienda potrebbe introdurre per la stagione 2022-2023 andrà a colpire la condivisione se generata da IP diversi. Cosa vuol dire? L’abbonamento potrà ugualmente essere utilizzato da due persone solo se sono collegate alla stessa rete; per intenderci nel caso di persone che condividono la stessa casa e/o rete domestica. Un cambiamento che, se confermato dall’azienda, andrà a tagliare la possibilità di condividere l’abbonamento tra due persone, per esempio anche due fratelli o amici, che vivono in città diverse.

Si tratta di un cambiamento drastico quello annunciato dalla piattaforma streaming che dal 2018 aveva cominciato a crearsi un pacchetto clienti che potrebbe in futuro non gradire questa novità. In questi giorni, infatti, sui social in tantissimi hanno espresso la propria delusione con l’hashtag #DAZNout catturando l’attenzione dell’azienda che ha deciso, almeno per questa stagione sportiva, di non modificare alcuna clausola del contratto di abbonamento.