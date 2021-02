Daydreamer – Le ali del sogno oggi, 16 febbraio 2021, non va il onda in prima serata. Come mai? Ci sarà una nuova prima serata? Nel frattempo confermiamo la messa in onda pomeridiana dal lunedì al venerdì alle 16:45 circa, subito prima di Pomeriggio 5. Ecco dunque tutte le ultime news in merito alla soap opera turca con protagonista l’affascinante Can Yaman.

Daydreamer non va in onda stasera: il motivo

Siamo a martedì 16 febbraio 2021, ma stasera non va in onda il consueto appuntamento in prima serata con Daydreamer. La soap turca non ha trovato posto all’interno del palinsesto Mediaset. Come mai? Cosa è successo? Perché i fan non potranno vedere i consueti tre episodi? Colpa degli ascolti troppo bassi?

La collocazione in prima serata sfortunatamente non ha quasi mai dato gli esiti sperati. Daydreamer, secondo i dati Auditel, ha sempre fatto flop dimostrando di avere una collocazione naturale e di grande successo nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset. Per questo motivo era andata in onda mesi fa e poi cancellata. E’ tornata in onda il giovedì sera e poi è stata spostata al martedì.

Ora però la serata del martedì è diventata troppo affollata. Come al solito, infatti, su Canale 5 vengono e verranno mandate in onda le partite di Champions League per tutti i tifosi e gli amanti del calcio. Questa sera sarà la volta di Barcellona vs Paris Saint-Germain. Settimana prossima, però, ve ne sarà un’altra. Dunque anche settimana prossima l’appuntamento con la soap opera salterà.

Rimane confermato l’appuntamento infrasettimanale, quello, per intenderci che vede la soap in onda dal lunedì al venerdì prima della puntata di Pomeriggio 5.

Le anticipazioni di Daydreamer: trame di questa settimana

Cosa accadrà nelle puntate di Daydreamer questa settimana? La tensione fra Can e Yigit è alle stelle. Il bel fotografo è geloso di Sanem mentre Yigit fa di tutto per strappargliela anche in combutta con Huma. Le cose peggiorano quando Can legge la dedica sul libro che Yigit ha dato a Sanem. Così alla festa di matrimonio di Leyla e Emre le cose prendono una brutta piega. Can fa una scenata di gelosia in piena regola, ma soprattutto affronta Yigit credendo che stia prendendo in giro l’amata. L’intento del fotografo è quello di proteggere Sanem da un truffatore e difenderla dai cattivi contro tutto e tutti.

Nel frattempo Cengiz ha una crisi di nervi. In lui riaffiora qualcosa che ha caratterizzato la sua infanzia. A causa del continuo stress, infatti, tornano gli attacchi di panico. A scatenarli, però, pare essere soprattutto la signora Huma con le sue continue richieste, i suoi sotterfugi e i suoi segreti.

Sanem, invece, non riesce a finire di scrivere il suo romanzo. Proprio quando pensa di rinunciare a tutto le viene una idea che potrebbe non essere così positiva come pensa. La ragazza ritiene di poter completare il romanzo pubblicando il diario segreto dell’intimità con Can. Come la prender quest’ultimo? Cosa accadrà fra i due? Oltretutto senza autorizzazione il diario non può essere pubblicato. Sanem però non riesce a chiederlo a Can e così Yigit, intuendo che potrebbe far dividere la coppia per sempre, si propone di parlare lui con quest’ultimo per cercare di convincerlo.

Cey Cey, infine, viene incaricato da Can di indagare su Yigit e scoprire cosa ci sia di marcio in lui.

Gossip sugli attori di Daydreamer: due love story

In televisione sono Can e Sanem a tener tutti incollati al teleschermo con la loro travagliata storia d’amore. Nella realtà, però, sono invece gli attori che li interpretano a far sognare le fan.

Can Yaman si è legato sentimentalmente alla bella Diletta Leotta, giornalista sportiva italiana. I due sono stati in primis paparazzati, attirando così numerose critiche. Poi sono usciti allo scoperto postando foto insieme e dichiarandosi pubblicamente l’uno all’altra. Sui giornali di gossip si parla anche già di una possibile proposta di matrimonio. I detrattori, invece, sottolineano come Can stia rischiando di ricevere presto un due di picche in quanto pare che la Leotta stia giocando con lui e con i gossip. Si dice che sia lei ad avvisare i fotografi durante i loro spostamenti. Sarà vero?

Demet Özdemir invece pare aver trovato la felicità con Oğuzhan Koç.