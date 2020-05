Daydreamer – Le Ali del Sogno, quanto in tv? Fissate in agenda mercoledì 10 giugno perché è questa la data di messa in onda della soap turca con protagonista il favoloso Can Yaman. Naturalmente stiamo parlando della soap Erkenci Kuş (titolo originale), in italiano “Uccello del mattino”, che è stato cambiato per il pubblico europeo in Daydreamer – le Ali del Sogno. La storia d’amore tra i due protagonisti racconta una Istanbul attuale, effervescente e glamour.

Daydreamer – Le Ali del Sogno: dal 10 giugno nel pomeriggio di canale 5

Tutte le fans di Can Yaman possono rallegrarsi perché molto presto potranno rivedere il loro beniamino in tv, in una nuova soap che promette di appassionare come Bitter Sweet.

Il giorno di messa in onda è mercoledì 10 giugno, subito dopo la chiusura di Uomini e Donne, che avverrà il 9 giugno. Una volta che il dating show di Maria de Filippi chiuderà i battenti (per riprendere a settembre), a subentrare sarà la soap turca con Demet Ozdemir (Sanem Aydin) e Can Yaman (Can Divit).

La Trama di Daydreamer – Le Ali del Sogno, la nuova serie del pomeriggio di Canale 5

La soap sarà composta da 51 episodi di due ore ciascuno, e il sexy Yaman interpreterà il pubblicitario Can Divit che vivrà un amore tormentato con la timida Sanem Aydin. La giovane, oltre a scrivere desidera trasferirsi alle isole Galapagos. Dopo aver trovato un lavoro in un’importante agenzia pubblicitaria, Sanem farà la conoscenza dell’affascinante Can Divit, un fotografo molto conosciuto anche all’estero. Lui è un rampollo di una ricca famiglia che, assieme al fratello Emre, riceve in gestione dal padre l’azienda di famiglia.

I due sono molti diversi: mentre Emre segue passo passo ciò che sono le orme del padre, grigio contabile serio e dedito al lavoro Can invece è più fantasioso. Decisamente uno spirito ribelle. Can Divit, inoltre, ama viaggi e natura e rilevando l’attività paterna – una nota agenzia pubblicitaria – incontra la bella e timida Sanem.

Tra i due sarà amore? Certo che si!! La soap ruoterà intorno alla loro storia d’amore che sarà piena di difficoltà e ostacoli ma alla fine ci regalerà l’inevitabile lieto fine.

Le storie dei due fratelli, si intrecciano con quella della timida e sognatrice Sanem Aydın (Demet Özdemir), il cui sogno è diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. Sanem aiuta il padre a gestire la drogheria di famiglia, per arrotondare lo stipendio decide di trovare un altro lavoro anche per rendersi autonoma. Così si imbatte nell’agenzia pubblicitaria di proprietà dei due fratelli dove la ragazza trova lavoro con la sorella. Ed è qui che conoscerà Can.