Daydreamer – Le ali del sogno si prepara a debuttare nel pomeriggio di Canale 5. La nuova serie tv con protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir andrà in onda dalle ore 14.45 di mercoledì 10 giugno 2020, prendendo di fatto il posto di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi. Ma cosa aspettarsi da questa novità targata Mediaset? Ecco 5 curiosità per prepararsi al meglio all’atteso debutto sul piccolo schermo.

Daydreamer – Le ali del sogno, 5 curiosità sulla nuova serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir

Lo sapevate che…

La traduzione in italiano di Erkenci Kus (titolo originale di Daydreamer) è “L’uccello del sogno”? Beh, sì, proprio così. Probabilmente per evitare indesiderati doppi sensi, in Italia il tutto è diventato “Le ali del sogno” (l’uccello in realtà è un albatro tatuato sul petto del protagonista). Daydreamer è già stata venduta in ben 21 paesi? Il successo della serie ha conquistato per prima la Turchia, dove è andata in onda ben due anni fa, ma anche le altre emittenti che hanno provveduto all’acquisto. Pare ci sia stato un flirt tra Can e Demet? Oltre che per finzione sul set, sembra proprio che tra i due protagonisti sia scattato del tenero anche durante le riprese (Yaman, però, nega…). Che il fotografo di Daydreamer è il personaggio preferito di Can Yaman? Sì sì, proprio così e anche più dell’indimenticato Ferit Aslan nella precedente serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Che gli abiti indossati sul set sono di una linea di abbigliamento turca creata in collaborazione con lo stesso Yaman? Eh, sì, pare proprio che il bel trentenne nato a Instabul abbia messo il suo “zampino” anche nel campo del moda.

Daydreamer – Le ali del sogno, quante sono le puntate della serie?

Ma quante sono le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno? Possiamo già dire che la serie, almeno nella sua versione originale, è divisa in due parti per un totale di 51 episodi: la prima parte di 39 e la seconda ed ultima di 12.

Qui in Italia, però, le puntate sono divise a loro volta in 3 episodi della durata di 45 minuti, con i primi tre appuntamenti che verranno trasmessi in tv, per la prima volta in chiaro, i prossimi 10, 11 e 12 giugno.