Le nuove anticipazioni su Daydreamer – Le ali del sogno, senza dubbio una della serie turche di maggior successo anche qui in Italia, informano i fan della soap opera su quali siano le trame delle prossime puntate, in onda nel pomeriggio di Canale 5 nella settimana compresa tra lunedì 13 e venerdì 17 luglio 2020. Insomma: dopo i grandi ascolti registrati dai primi appuntamenti già trasmessi, altri colpi di scena sono in arrivo per Can e Sanem?

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni 13,14,15,16 e 17 luglio 2020

Stando alle anticipazioni ufficiali, il 13, il 14, il 15, il 16 e il 17 luglio 2020 Mediaset manda in onda cinqui nuove episodi di Daydreamer – Le ali del sogno, dedicati sia all’evoluzione del rapporto tra Sanem e Can sia al lavoro di quest’ultimo.

Nella prima puntata settimanale di lunedì 13 luglio, infatti, Levent, il titolare di un’azienda strategica di prodotti organici, organizza con Divit il lavoro per promuoverli. Anche stavolta, però, Sanem ha un’idea.

Martedì 14 luglio, invece, Canale 5 trasmette l’episodio in prima tv con la nuova sfida lavorativa di Nihat. Stanco di stare a casa, il papà di Sanem, apre un nuovo negozio di polpette vegane. Coinvolgere anche Osman, però, non è impresa facile.

Dunque, nelle puntate di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, viene messo in piedi il catering per la squadra di lavoro impegnata per il lancio del nuovo prodotto di Levent. Tra Deren e Aylin, però, scoppia una vera e propria guerra d’intenti.

Infine, nell’appuntamento di venerdì 17 luglio, Sanem, dopo una brutta litigata con Can, ricompare durante le registrazioni dello spot della nuova bevanda e non nasconde la sua reazione.

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni 6,7,8,9 e 10 luglio 2020

In attesa di scoprire in tv le novità e nel rivedere in streaming le puntate intere di Daydreamer – Le ali del sogno, allora, da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020 Mediaset continua a mandare in onda i nuovi episodi della serie turca.

Si tratta delle puntate in cui Sanem rassegna le dimissioni a Can, col bel fotografo che, nonostante il rapporto ancora in essere con la fidanzata Polen, sembra sempre più “preso” dalla bella e giovane Aydin.

Che la storia d’amore tra l’Albatros e l’aspirante scrittrice stia per spiccare finalmente il volo?