Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno? Cosa vedremo negli episodi in onda sia sabato 24 ottobre e domenica 25 nel pomeriggio di Canale 5 rispettivamente prima di Verissimo e Domenica Live? Ecco tutte le anticipazioni di una delle serie più amate negli ultimi tempi con protagonista Can Yaman.

Daydreamer – Le ali del Sogno: a che punto eravamo?

Cosa è successo nelle puntate di sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 in Daydreamer – Le ali del Sogno? Can è stato scarcerato, ma le cose non si sono risolte del tutto. Anzi … altri problemi sono insorti. La sua libertà ha avuto un caro prezzo e le conseguenze, forse, le scoprirà pian piano.

Aylin insieme a Fabbrì hanno continuato e continueranno a mettere in atto il loro piano per far fallire Can ed Emre e vendicarsi completamente. La donna ha fatto credere a Emre di essere riuscita a convincere Fabbrì a ritirare la denuncia contro Can, nonostante sia stata Sanem a firmare un accordo con l’uomo donandogli il suo profumo. Aylin oltretutto ha fatto credere a tutti di essere tornata in azienda dopo aver estromesso Fabbrì perché interessata al buon andamento dell’impresa e al suo futuro. In realtà la donna, insieme a Fabbri, non vede l’ora di poter creare problemi ben più grossi ad Emre e Can.

Sanem nel frattempo ha firmato il contratto che gli ha porto Fabbrì raccontando solo alla sorella tutta la verità. La giovane, attanagliata dai sensi di colpa, ha tenuto il segreto con Can pensando di agire per il suo bene, ma quando ha dovuto cedere il suo profumo si è sentita morire. Nonostante ciò l’ha fatto per amore. Ne varrà la pena?

Anticipazioni DayDreamer: dal 24 al 25 ottobre 2020

Secondo le anticipazioni della puntata di Daydreamer di sabato 24 ottobre 2020, Sanem si incontrerà e scontrerà con una donna alquanto misteriosa. Nel frattempo il progetto presentato in ufficio avrà davvero molto successo. Sanem riceverà diversi complimenti e durante la festa organizzata per lei, avrà modo di conoscere la madre di Can ed Emre.

Proprio l’incontro con la suocera, però, creerà nuovi guai. Sanem infatti, si ritroverà di fronte alla donna già incontrata. La cosa non finirà così. Huma umilierà Sanem fingendo di scambiarla per una domestica.

Can però svelerà di non aver un gran rapporto con la donna. Lei lo ha abbandonato da piccolo e lui non è mai e poi mai riuscito a perdonarla per quel gesto.

Sanem dovrà però ingoiare altri rospi. La madre di Can punterà su Ceyda e progetterà di farla fidanzare con il figlio. Come reagirà Can?