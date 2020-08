Un nuovo bacio un po’ “brillo” tra Can e Sanem, una notte trascorsa insieme in circostanze particolari ed un’imprevista caduta dell’Aydin. Sono queste le principali anticipazioni riferite alle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, i nuovi episodi della fortunata soap opera turca, in arrivo su Canale 5 nella settimana che va da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2020.

Daydreamer, anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020

Stando alle anticipazioni ufficiali sulla trama di Daydreamer – Le ali del sogno, infatti, dal 31 agosto al 4 settembre 2020 nel pomeriggio di Canale 5 verranno trasmessi cinque nuovi appuntamenti con l’amata serie con protagonisti Can Yaman e Demet Ozmedir: tutta la puntata turca numero 19 e la parte iniziale della numero 20, che qui in Italia corrispondono di fatto agli episodi quotidiani numero 54, 55, 56, 57 e 58.

Più nel dettaglio, nell’episodio di lunedì 31 agosto Can e Sanem passano la notte insieme, dopo che i due sono rimasti chiusi all’interno dell’ascensore. Can la tranquillizza dopo che lei ha un brutto incubo e le regala un ciondolo portafortuna.

Martedì 1 settembre, invece, la puntata vede protagonista l’intero cast riunito in campeggio. La “Fikri Harika” lavora infatti allo spot per la “Compass Sport”, ma l’idea geniale per promuovere la campagna stenta ad arrivare. Ad averla è ovviamente Sanem.

Dunque, nell’appuntamento di mercoledì 2 settembre Sanem, presa dalla gelosia per Gamze, partecipa ad una competitiva caccia a tesoro. Una volta rimasta da sola nel bosco, però, l’Aydin cade in una buca. Tutti la cercano, ma a ritrovarla è il suo amato Can.

L’atmosfera giusta per un nuovo bacio tra i due, vien da dire. Infatti, nella puntata di giovedì 3 settembre Sanem bacia Can perché ubriaca e Cey Cey assiste all’ennesimo segreto sulla coppia.

Infine, nell’episodio 58 che chiude una nuova settimana di programmazione, quello trasmesso da Mediaset venerdì 4 settembre, Sanem mette a frutto il proprio lato creativo e conquista un nuovo incarico di lavoro legato alla campagna pubblicitaria di cui l’agenzia dei Divit si sta occupando.

Queste anticipazioni confermano che la trama di Daydreamer, oltre a dare risalto alle componenti più corali del cast (si pensi alle scene del campeggio), spinge in qualche modo verso la riappacificazione almeno parziale tra Can e Sanem e la relativa storia d’amore da rinnovare giorno per giorno.