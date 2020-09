Al momento in cui scriviamo, una nuova puntata della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno è prevista in palinsesto soltanto per il pomeriggio di sabato 19 settembre 2020, ma non per domenica 20. Un nuovo appuntamento nell’orario compreso tra le ore 14.05 e le 16.00, con due episodi inediti a far da “traino” a Verissimo con Silvia Toffanin.

Daydreamer, anticipazioni puntata di sabato 19 settembre 2020

Ma quali sono le anticipazioni per la prossima puntata di Daydreamer? Cosa succede nei due nuovi episodi trasmessi da Mediaset? Vediamo insieme la trama dell’amata soap per questa settimana.

Il lancio della campagna per la “Compass Sport” si è rivelato un successone e Can prende la decisione di promuovere Sanem in veste di copywriter. Anche se qualcuno storce il muso e reputa immeritato il passo in avanti nel lavoro.

Deren e Guliz, infatti, si sono accorte che Can e Sanem stanno insieme (come due fidanzati, s’intende) e sono quasi certe che il nuovo ruolo di Sanem nella “Fikri Harika” sia proprio legato al rapporto tra i due (in evidente ascesa).

Malelingue che, comunque sia, Can e Sanem prendono per quello che sono, tanto che decidono di fuggire a casa Divit e di rinnovare insieme, tra smancerie e un nuovo bacio, la loro storia d’amore…

Daydreamer, domenica 20 settembre 2020 non va in onda

Date le nuove anticipazioni su Daydreamer, ricordiamo come detto che domenica 20 settembre 2020 la serie turca con Can Yaman e Demet Ozdemir non va in onda, in quanto non prevista nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Dopo il debutto anche alla domenica, lo scorso 13 settembre, prima di Domenica Live, il 20 la serie che vede nel cast anche le attrici Oznur Serceler (nei panni di Leyla) e Cihan Erkan (nel ruolo del simpatico Cey Cey) non è inserita (almeno per ora) nella programmazione di rete.

Per tale data, al posto de “Le ali del sogno”, Mediaset – ripetiamo, di sicuro per il momento – piazza una nuova puntata lunga di Una Vita (dalle ore 15.30 alle 17.12), preceduta da un nuovo episodio in prima tv de Il Segreto (dalle 14.30 alle 15.30) e da una mezz’ora inedita in compagnia di Beautiful (dalle 14.00 alle 14.30).

Un palinsesto ridisegnato, quello della domenica pomeriggio, che da un lato toglierebbe a Domenica Live di Barbara D’Urso il “traino” d’ascolti dato da Daydreamer, mentre, dall’altro, mirerebbe a consolidare l’offensiva tv contro la ritornata Domenica In di Mara Venier.