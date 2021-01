Dayane Mello da del malato mentale a Tommaso Zorzi al GF Vip 2021, perchè gli autori, a suo dire, lo accontentano perchè ha problemi d’ansia e secondo la modella brasiliana è un malato mentale. Frasi pesantissimi della Mello, rivolte ad un giovane ragazzo di 25 anni che soffre di crisi d’ansia. Il popolo del web in rivolta.

Dayane Mello: siluri pesantissimi contro l’influencer Tommaso Zorzi

La Modella brasiliana, come orami conosciamo con le manda a dire e a turno se la prende con uno dei concorrenti del reality di canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Stavolta ad essere preso di mira è Tommaso Zorzi che la Mello etichetta come un “malato mentale”. Il motivo? Semplice. Sabato sera i vipponi sono soliti festeggiare e organizzare cene particolari a tema, volute dalla produzione. La Mello si lamenta con la produzione perchè mette una musica che a lei non piace e dice:

“Veramente, inizio a fare anche io la ribelle adesso, la malata mentale, così vedono. Sono inc*zzata perchè mettono la musica per fare felici gli altri e se ne fot*ono di noi. Solo perchè ha crisi d’ansia e problemi mentali, e noi siamo qua come dei rin*oglioniti e quindi non mi va bene. E’ sabato sera, è una festa e si devono accontentare tutti, non solo quelli che hanno problemi, ma lui perchè è Tommaso Zorzi.

Eccovi il Video e il momento esatto in cui la Mello dice queste parole

Dayane non ha insultato soltanto Tommaso, ma tutti coloro che soffrono d’ansia e sentire queste frasi in un programma nazionale e non dare provvedimenti ci fa capire la loro serietà.#tzvip

pic.twitter.com/BnxZx2b50v — Valentina Dalonzo (@ValentinaDalon2) January 24, 2021

Beh ormai conosciamo le uscite della Mello, e con tutto il rispetto e l’affetto che proviamo per lei, il Grande Fratello Vip 2021, senza Tommaso Zorzi quest’anno sarebbe stato una vera noia. L’influencer è l’anima del programma e forse la modella brasiliana, da buona giocatrice, cerca di silurarlo in vista della finale che si avvicina sempre di più.

Dayane Mello: “Zorzi è un malato mentale”, il popolo del web in rivolta

Il popolo del web è decisamente in rivolta e non accetta le frasi della brasiliana, rivolte a Zorzi. Anche il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia, condanna le parole pronunciate da Dayane Mello: “La frase di #DayaneMello rivolta a #tommasozorzi ‘malato mentale’ é grave tanto quanto le offese di #nardi Che non giustifichino il tutto dicendo ‘ma è straniera’ #gfvip”

La frase di #DayaneMello rivolta a #tommasozorzi ‘malato mentale’ é grave tanto quanto le offese di #nardi Che non giustifichino il tutto dicendo ‘ma è straniera’ #gfvip — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) January 24, 2021

Il popolo del web, sempre molto attento alle dinamiche della Casa fa notare la differenza di atteggiamento tra Dayane e Tommaso.

Tommaso :"Era la serata brasiliana, ho ballato con lei perché mi dispiaceva che nessuno se la cacava" Dayane:"Mi sono rotta il cazzo di questa musica solo perché Tommaso Zorzi ha problemi mentali, adesso faccio la malata anche io" SCUSATE LE DIFFERENZE #tzvip — Lavinia ❤ (@twentyyearsgold) January 24, 2021

Sarà la volta buona che, Signorini e tutto il “cucuzzaro” prendano dei provvedimenti sull’atteggiamento troppo disinvolto della Mello? Staremo a vedere.