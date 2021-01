Dawson’s Creek ha appassionato un’intera generazione e ora sbarca su Netflix per conquistare anche i giovani di oggi. Il teen drama creato da Kevin Williamson (sceneggiatore di Scream), andato in onda dal 1998 al 2003 per un totale di sei stagioni, è incentrato su un gruppo di adolescenti della piccola cittadina di Capeside, tra sogni e paure per il futuro. La serie ha poi debuttato nel nostro Paese qualche anno più tardi, diventando un appuntamento fisso nel pomeriggio di Italia1. Il protagonista, Dawson Leery, appassionato di cinema che sogna di diventare un regista, è ispirato allo stesso Williamson. Le intere stagioni di Dawson’s Creek sono disponibili su Netflix dal 15 gennaio.

Dawson’s Creek su Netflix: la trama della serie Tv

La storia è ambientata nell’immaginaria cittadina di Capeside, in Massachusetts. Dawson è un sedicenne comune che aspira a diventare un regista e si diverte a girare film con i suoi amici: Joey, la vicina di casa da sempre innamorata di lui, e Pacey, pecora nera della famiglia ma un ragazzo di gran cuore. L’arrivo in città dell’avvenente newyorkese Jen Lindley sconvolge gli equilibri del gruppo.

A partire dalla seconda stagione si aggiungono anche i fratelli Andie e Jack; la prima è una ragazza in apparenza snob e ricca, in realtà molto fragile, che avrà una storia con Pacey; il secondo un adolescente sensibile che si rivelerà omosessuale. Nelle utlime due stagioni, terminato il liceo, i protagonisti si trasferiscono al college.

Dawson’s Creek: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast della serie tv troviamo: James Van Der Beek nei panni di Dawson Leery; Katie Holmes interpreta la sua vicina di casa, Joey Potter; Joshua Jackson è Pacey Witter, migliore amico di Dawson; Michelle Williams è Jen Lindley, la nuova arrivata che cattura subito l’attenzione di Dawson; Kerr Smith è Jack McPhee; Meredith Monroe è Andie McPhee; Mary Beth Peil è Evelyn Ryan, la nonna di Jen; Mary-Margaret Humes è Gail Leery, madre di Dawson; John Wesley Shipp interpreta Mitch Leery, padre di Dawson; Nina Repeta è Bessie Potter, sorella maggiore di Joey; e Busy Philipps nel ruolo di Audrey Liddell, compagna di stanza di Joey al college.