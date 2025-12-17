Si chiama Dawson’s Creek la nuova serie statunitense che a partire da oggi – mercoledì 17 dicembre – è disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Scopriamo insieme trama, cast e curiosità su questo teen drama americano.
Dawson’s Creek torna su Mediaset, la trama della Serie
Ambientata a Capeside, nel Massachusetts, la serie racconta le vicende di quattro adolescenti che affrontano le prime pene d’amore. Dawson Leery è un sognatore appassionato di cinema, che ha un’amica speciale, Joey Potter, che gli sta accanto celando i suoi sentimenti.
Poi ci sono Pacey Witter, un ragazzo ribelle e in cerca di avventure, e Jen Lindley – l’ultima arrivata – che come nelle migliori tradizioni riesce a sconvolgere tutti gli equilibri. Tra pene d’amore, gelosie e sfide della vita, i quattro ragazzi diventano protagonisti di una trama che si preannuncia avvincente.
Il cast di Dawson’s Creek
La serie tv americana vanta un cast di successo. Ecco il dettaglio i protagonisti di questa prima stagione, e gli attori che li interpretano:
- Dawson Leery, interpretato da James Van Der Beek
- Josephine “Joey” Potter, interpretata da Katie Holmes
- Jennifer “Jen” Lindley, interpretata da Michelle Williams
- Pacey Witter, interpretato da Joshua Jackson
- Gail Leery, interpretata da Mary-Margaret Humes
- Mitch Leery, interpretato da John Wesley Shipp
- Evelyn Ryan, interpretata da Mary Beth Peil
- Bessie Potter, interpretata da Nina Repeta
Qualche curiosità su Dawson’s Creek
Il serial americano creato da Kevin Williamson è composto in tutto da sei stagioni, per un totale di 128 episodi. Negli Stati Uniti, la serie è stata trasmessa da The WB dal 20 gennaio 1998 al 14 maggio 2003.
Nel nostro Paese è andata in onda in prima visione sul canale satellitare TELE+ Bianco, che ha trasmesso solo le prime due stagioni. In seguito l’intera serie è stata trasmessa su Italia 1 che ha mandato in onda le stagioni 1-2 in chiaro, e le stagioni 3-6 in prima TV assoluta.
Dawson’s Creek, la 1° stagione su Mediaset Infinity
Coloro che non hanno ancora visto questa serie, o vogliono rivedere le vicende legate ai problemi adolescenziali dei 4 protagonisti, potranno ora farlo su Mediaset Infinity. i 13 episodi della prima stagione di Dawson’s Creek sono infatti disponibili a partire da oggi – 17 dicembre – sulla piattaforma gratuita per la visione on demand.
Curiosi di conoscere qualcosa di più su questo serial americano? Ecco il video di presentazione Dawson’s Creek rilasciato da Mediaset.