Si chiama Dawson’s Creek la nuova serie statunitense che a partire da oggi – mercoledì 17 dicembre – è disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Scopriamo insieme trama, cast e curiosità su questo teen drama americano.

Dawson’s Creek torna su Mediaset, la trama della Serie

Ambientata a Capeside, nel Massachusetts, la serie racconta le vicende di quattro adolescenti che affrontano le prime pene d’amore. Dawson Leery è un sognatore appassionato di cinema, che ha un’amica speciale, Joey Potter, che gli sta accanto celando i suoi sentimenti.

Poi ci sono Pacey Witter, un ragazzo ribelle e in cerca di avventure, e Jen Lindley – l’ultima arrivata – che come nelle migliori tradizioni riesce a sconvolgere tutti gli equilibri. Tra pene d’amore, gelosie e sfide della vita, i quattro ragazzi diventano protagonisti di una trama che si preannuncia avvincente.

Il cast di Dawson’s Creek

La serie tv americana vanta un cast di successo. Ecco il dettaglio i protagonisti di questa prima stagione, e gli attori che li interpretano:

Dawson Leery, interpretato da James Van Der Beek

Josephine “Joey” Potter, interpretata da Katie Holmes

Jennifer “Jen” Lindley, interpretata da Michelle Williams

Pacey Witter, interpretato da Joshua Jackson

Gail Leery, interpretata da Mary-Margaret Humes

Mitch Leery, interpretato da John Wesley Shipp

Evelyn Ryan, interpretata da Mary Beth Peil

Bessie Potter, interpretata da Nina Repeta

Qualche curiosità su Dawson’s Creek

Il serial americano creato da Kevin Williamson è composto in tutto da sei stagioni, per un totale di 128 episodi. Negli Stati Uniti, la serie è stata trasmessa da The WB dal 20 gennaio 1998 al 14 maggio 2003.

Nel nostro Paese è andata in onda in prima visione sul canale satellitare TELE+ Bianco, che ha trasmesso solo le prime due stagioni. In seguito l’intera serie è stata trasmessa su Italia 1 che ha mandato in onda le stagioni 1-2 in chiaro, e le stagioni 3-6 in prima TV assoluta.

Dawson’s Creek, la 1° stagione su Mediaset Infinity

Coloro che non hanno ancora visto questa serie, o vogliono rivedere le vicende legate ai problemi adolescenziali dei 4 protagonisti, potranno ora farlo su Mediaset Infinity. i 13 episodi della prima stagione di Dawson’s Creek sono infatti disponibili a partire da oggi – 17 dicembre – sulla piattaforma gratuita per la visione on demand.

Curiosi di conoscere qualcosa di più su questo serial americano? Ecco il video di presentazione Dawson’s Creek rilasciato da Mediaset.