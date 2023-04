La 68esima edizione dei David di Donatello ha i suoi candidati in tutte le categorie. La premiazione avverrà il 10 maggio e a condurre la serata, ormai televisiva per eccellenza, saranno Carlo Conti insieme a Matilde Gioli su Rai 1. Di seguito, le candidature per la Miglior Canzone ai David di Donatello 2023.

David di Donatello 2023: Mengoni, Diodato e Elodie tra i candidati per la Miglior Canzone

La musica e i suoi interpreti sempre più protagonisti e centrali nel mondo del cinema. Sono state comunicate le nomination per la Miglior Canzone Originale ai David di Donatello 2023 e non a sorpresa figurano i nomi di Marco Mengoni e Elodie. Il vincitore di Sanremo e la vincitrice del premio Silvana Mangano – miglior attrice rivelazione al Bifest sono i probabili vincitori e tra i due c’è una bellissima amicizia.

Ecco, tutte le nomination e tutti i dettagli sulle canzoni protagoniste dei film in gara ai David di Donatello 2023:

Caro amore lontanissimo – musica di Sergio Endrigo; testi di Riccardo Senigallia; interpretata da Marco Mengoni (da Il colibrì)

(da Il colibrì) Culi culagni – musica di Stefano Bollani; testi di Luigi Malerba, Stefano Bollani; interpretata da Stefano Bollani (da Il pataffio)

(da Il pataffio) La palude – musica e testi di Niccolò Falsetti, Giacomo Pieri, Alessio Ricciotti, Francesco Turbanti; interpretata da Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini (da Margini)

(da Margini) Proiettili (Ti mangio il cuore) – musica di Joan Thiele, Elisa, Emanuele Triglia; interpretata da Elodie , Joan Thiele (da Ti mangio il cuore)

, (da Ti mangio il cuore) Se mi vuoi – musica, testi e interpretazione di Diodato (da Diabolik – Ginko all’attacco!)

David di Donatello 2023: ecco, le reazioni social dei candidati

All’annuncio delle nomination sono seguite le reazioni social degli artisti candidati. Tra incredulità e fierezza Mengoni, Diodato, Elodie, Stefano Bollani.

Mengoni: ha ritwittato le candidature con un cuore.

Elodie: “Quando ho iniziato questo percorso non mi sarei mai aspettata tutto questo affetto. Sono entrata in punta di piedi in un mondo che mi ha subito accolta e fatta sentire a casa. Non posso che ringraziare il Bifest per il premio Silvana Mangano – miglior attrice rivelazione e i Premi David per la nomination di Proiettili (Ti mangio il cuore) come migliore canzone originale. Sono sempre più grata per tutto questo”

Diodato: “Appena arrivato a Palermo ho appreso la splendida notizia della candidatura di Se mi vuoi come migliore canzone originale ai Premi David per Diabolik Ginko all’attacco. Sono onorato e felicissimo e ringrazio chi mi ha votato e chi mi ha coinvolto in questa splendida avventura, a cominciare ovviamente dai Manetti Bros. Congratulazioni anche a tutti gli altri candidati, non solo in questa categoria. Viva il cinema!”

Stefano Bollani: “Sono ufficialmente candidato ai Premi David di Donatello come migliore compositore e nella categoria migliore canzone originale con #IlPataffio!

Evviva!!!!”