Darwin di Donatello, ecco chi sarà la Madre Natura

Venerdì 31 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda “Ciao Darwin – Darwin di Donatello”, appuntamento speciale con lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Chi sarà in questo speciale la Madre Natura prescelta?

Darwin di Donatello su Canale 5

In studio i concorrenti appartenenti a diverse squadre che, nel corso delle 10 puntate dell’ottava edizione del programma, si sono distinti per le loro particolari doti di forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché seduzione e simpatia.

Durante la serata verranno ripercorse le loro imprese e i migliori saranno eletti vincitori, ricevendo in premio i “Darwin di Donatello”.

Tra le varie categorie in gara:

Miglior Performance

Personaggio dell’anno

Miglior look

Premio faccia tosta

Miss Darwin

Mister Darwin.

Madre Natura Ciao Darwin di Donatello

Per questa puntata speciale l’iconica Madre Natura sarà interpretata dalla modella italiana Sara Croce. Un ritorno per la bellissima modella italiana che noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato in esclusiva.

Sara probabilmente è stata la Madre Natura che ha ottenuto più successo in assoluto in questa ottava edizione dello show condotto da Paolo Bonolis. Basti vedere, infatti, il suo numero di followers su Instagram quant’è cresciuto rispetto a prima per farsi un’idea della popolarità ottenuta da questa ragazza italiana.