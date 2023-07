Per una serata casalinga all’insegna della suspense, Giovedì 13 Luglio alle 21.30 sintonizzatevi su Tv8 per guardare il thriller Dark Tide, con protagonisti Halle Berry ed Olivier Martinez. Preparatevi a trattenere il fiato per un’ora e trenta ma anche ad ammirare la bellezza, oltre che la bravura, degli interpreti principali, che appaiono davvero in forma smagliante. Intanto vi sveliamo trama, cast e curiosità sulla pellicola.

Dark Tide: la trama in breve e il cast

Siamo in Sudafrica. L’istruttrice subacquea Kate Mathieson resta scioccata quando, durante un agguato da parte di uno squalo bianco, il suo mentore resta ucciso. La donna decide di non tornare mai più in acqua e cambia mestiere, accontentandosi di far fare un giro in barca ai turisti che vogliono visitare la zona. Tuttavia dopo un po’, sia perché a corto di soldi, sia per le insistenze dell’ex fidanzato Jeff, Kate torna ad immergersi, ma la belva è ancora in agguato…

Per quanto riguarda il cast, lo abbiamo detto, oltre ad Halle Berry ed Olivier Martinez, troviamo anche Ralph Brown, Luke Tyler, Thoko Ntshinga, Sizwe Msutu e Mark Elderkin.

Curiosità sul film

Dark Tide è una pellicola del 2011 diretta da John Stockwell. Ecco alcune curiosità che la riguardano: