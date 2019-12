Roberto Bolle, torna anche quest’anno nel giorno di Capodanno con il suo spettacolo, Danza con me. Tra gli ospiti attesi anche Luca Zingaretti che reciterà per Bolle. L’interprete di Montalbano è tra gli ospiti di Roberto Bolle una delle nostre eccellenze che ci invidia tutto il mondo.

Danza Con Me di Roberto Bolle: in prima serata su Rai 1 la sera di Capodanno 2020

Il 1° gennaio 2020 torna lo spettacolo di Roberto Bolle: l’appuntamento ormai tradizionale di “Danza con me”, sarà in onda in prima serata su Rai 1. In questa occasione Luca Zingaretti, reciterà un toccante monologo. Tra i tanti nomi che il ballerino ha coinvolto c’è anche quello Andrea Bocelli.

“Danza con me” tornerà per la terza edizione sull’ammiraglia Rai in prima serata a Capodanno. Uno spettacolo di qualità che offre al pubblico la possibilità di ammirare artisti di un certo calabro confermando l’intenzione della Rai di proporre uno spettacolo sobrio, elegante, di qualità all’insegna dell’arte e della cultura.

Contrariamente a quello che si pensa, che la cultura in tv non funzioni, lo spettacolo di Bolle, giunto alla terza edizione ha sempre registrato ascolti molto alti, portando a casa anche più del 20% di share.

Roberto Bolle, Danza con me 2020: le novità della terza edizione

Come vi abbiamo anticipato ad inizio del nostro articolo tra gli ospiti attesissimi ci sarà Luca Zingaretti l’interprete di Salvo Montalbano della fiction di successo, Il Commissario Montalbano prodotto dalla Palomar.

L’attore certamente, non ballerà ma si muoverà su un terreno a lui congeniale, la recitazione. Porterà in scena, infatti un toccante monologo. Ma non sarà l’unico ospite. Bolle è riuscito a coinvolgere anche Andrea Bocelli e moltissimi altri.

Lo show è prodotto in collaborazione con Ballandi e Artedanza, e promette anche quest’anno di regalarci grandi emozioni e molti momenti eccellenti come quello che vi riproponiamo in questo video qui sotto, della scorsa edizione. Si tratta di un balletto con Polina Semionova veramente emozionante.

Grandi sorprese dunque per Danza con Me a partire dalle immagini del backstage dove si vede l’étoile passeggiare per le vie di notte, e sempre Bolle nel logo dell’evento è chiuso nella famosissima sequenza numerica di Fibonacci, simbolo – come sapete – della perfezione della natura.

Insomma c’è da stare incollati alla tv e godersi ogni istante! Appuntamento il 1° gennaio 2020 in prima serata su Rai 1.