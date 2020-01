Roberto Bolle torna per il terzo anno consecutivo nel giorno di Capodanno su Rai1 con lo spettacolo “Danza con me“. Con l’etoile della danza Geppy Cucciari e Giampaolo Morelli. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti della serata – evento in onda mercoledì 1 gennaio 2020 su Rai1.

Danza con me 2020, Roberto Bolle torna su Rai1

Giovedì 1 gennaio 2020 in prima serata su Rai1 torna “Danza con me”, lo show di Roberto Bolle dedicato all’arte e ai grandi artisti italiani. Una serata all’insegna dello spettacolo con protagonista indiscusso Roberto Bolle che è anche ideatore e direttore artistico dell’intero show.

A raccontare quello che si preannuncia il primo grande evento del nuovo anno di Raiuno ci saranno Geppi Cucciari e Giampaolo Morelli a cui toccherà il compito di narrare, con simpatia ed ironia, tutto quello che accade durante lo show.

Tantissimi gli ospiti che si alterneranno durante la lunga serata: dal Premio Oscar Roberto Benigni al regista Matteo Garrone recentemente tornati al cinema con il nuovo adattamento cinematografico di “Pinocchio”. La presenza dell’attore e regista offre a Bolle la possibilità di occuparsi anche del mondo della fiaba. Ospiti della serata anche Virginia Raffaele, oramai presenza fissa dello show dell’etoile della danza mondiale, e Luca e Paolo pronti a sorprendere il pubblico.

Danza con me 2020, tutti gli ospiti

Non mancheranno per la terza edizione di “Danza con me di Roberto Bolle” alcune grandi novità. Si tratta di ospiti che per la prima volta parteciperanno allo show dell’etoile della danza: a cominciare da Alberto Angela, Luca Zingaretti che omaggerà Charlie Chaplin, Nina Zilli, Marracash con Cosmo.

Spazio anche a momenti dedicati all’attualità come lo spazio che vedrà Bolle occuparsi dell’ambiente con il tema Plastic Sea con la partecipazione di Massimiliano Volpini. Inoltre l’etoile della danza è pronto a regalare al pubblico alcuni momenti di grande danza con la presenza di ballerini della Scala con proporrà un celebre balletto della notte di Luigi XIV. Diversi anche i ballerini internazionali che si alterneranno sul palco: da Svetlana Zakharova, étoile della Scala di Milano e del Bolshoi di Mosca che ballerà con Roberto Bolle sul capolavoro dell’800 la Bayadère.

Tra i ballerini ospiti anche la stella del Dutch National Ballet Anna Tsygankova, la giovane prima ballerina scaligera Virna Troppi.