Prima della scelta di Giulia Quattrociocche, in studio a Uomini e donne Daniele Schiavon fa alcune dichiarazioni. Il corteggiatore con la passione per il calcio dichiara di considerare la tronista romana come una madre, spiegando il senso delle sue parole in primis a Maria De Filippi. Ecco il video Witty tv con le frasi dette dal ragazzo nella puntata di oggi, lunedì 2 dicembre 2019.